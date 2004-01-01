Uptrace on avoimen lähdekoodin sovellusten suorituskyvyn valvonta (APM) -alusta, joka yhdistää hajautetut jäljitykset, mittarit ja lokit OpenTelemetry-instrumentoiduista sovelluksista yhteen käyttöliittymään. Se on rakennettu ClickHousen päälle suuritehoista telemetriatietojen tallennusta varten ja PostgreSQL:n päälle metatietoja varten, ja se tarjoaa Datadogin ja New Relicin kaltaiset havaittavuusominaisuudet ilman isäntäkohtaisia lisenssimaksuja tai tietojen sijaintiin liittyviä huolia.

Uptracen itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki telemetriatiedot omassa infrastruktuurissasi ilman span- tai lokikohtaisia hinnoittelumalleja. Mikä tahansa OpenTelemetry SDK:illa instrumentoitu sovellus – Go, Python, Node.js, Java, .NET ja monet muut – voi lähettää tietoja suoraan OTLP:n kautta ilman lisämäärityksiä.