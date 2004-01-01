Asenna Uptrace yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin APM-alusta hajautetuille jäljityksille, mittareille ja lokeille, joka on rakennettu natiivisti OpenTelemetryn päälle.
Uptrace – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Uptrace – mitä sillä voi rakentaa?
Uptrace on avoimen lähdekoodin sovellusten suorituskyvyn valvonta (APM) -alusta, joka yhdistää hajautetut jäljitykset, mittarit ja lokit OpenTelemetry-instrumentoiduista sovelluksista yhteen käyttöliittymään. Se on rakennettu ClickHousen päälle suuritehoista telemetriatietojen tallennusta varten ja PostgreSQL:n päälle metatietoja varten, ja se tarjoaa Datadogin ja New Relicin kaltaiset havaittavuusominaisuudet ilman isäntäkohtaisia lisenssimaksuja tai tietojen sijaintiin liittyviä huolia.
Uptracen itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki telemetriatiedot omassa infrastruktuurissasi ilman span- tai lokikohtaisia hinnoittelumalleja. Mikä tahansa OpenTelemetry SDK:illa instrumentoitu sovellus – Go, Python, Node.js, Java, .NET ja monet muut – voi lähettää tietoja suoraan OTLP:n kautta ilman lisämäärityksiä.
Uptrace – tärkeimmät ominaisuudet
Hajautettu jäljitys
Visualisoi pyyntövirrat mikropalveluiden välillä täydellisillä span-tiedoilla, liekkikaavioilla ja palvelun riippuvuuskartoilla paikantaaksesi viiveen pullonkaulat.
Mittarit ja koontinäytöt
PromQL-yhteensopiva mittarimoottori yli 50 valmiilla koontinäytöllä suosituille kehysjärjestelmille, tietokannoille ja infrastruktuurikomponenteille.
Keskitetty lokihaku
Syötä ja hae kokotekstinä jäsenneltyjä lokeja korreloitujen jäljitysten ja mittareiden rinnalla yhdessä yhtenäisessä kyselykäyttöliittymässä.
Hälytykset ja ilmoitukset
Aseta kynnysarvoihin tai poikkeamiin perustuvia hälytyksiä reitityksellä sähköpostiin, Slackiin, PagerDutyyn tai mukautettuihin webhook-päätepisteisiin.
OTLP-natiivi sisäänotto
Vastaanota telemetriaa mistä tahansa OpenTelemetry SDK:sta gRPC:n tai HTTP:n kautta ilman mukautettuja sovittimia, kerääjiä tai omia agentteja.
Uptrace – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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