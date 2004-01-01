GeoServerin käyttöönotto yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin paikkatietopalvelin, joka julkaisee karttoja ja paikkatietoja OGC-standardien, kuten WMS:n, WFS:n ja WCS:n, kautta.
GeoServer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GeoServer – mitä sillä voi rakentaa?
GeoServer on avoimen lähdekoodin Java-palvelin, jonka avulla voit julkaista, jakaa ja muokata paikkatietoja avoimilla OGC-standardeilla. Se lukee vektori- ja rasterilähteitä PostGIS:stä, Shapefiles-tiedostoista, GeoTIFF:stä ja kymmenistä muista formaateista, ja tarjoaa ne sitten Web Map Service-, Web Feature Service-, Web Coverage Service- ja Web Processing Service -rajapintojen kautta, joita mikä tahansa GIS-asiakasohjelma tai verkkokarttakirjasto voi hyödyntää.
GeoServerin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää omistusoikeudelliset aineistot, tasotyylit ja käyttöoikeussäännöt hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman tasokohtaisia maksuja ja ilman latausrajoituksia. Selainpohjainen hallintakonsoli antaa sinun lisätä tallennustiloja, määrittää tasoja ja säätää välimuistia koskematta XML:ään, kun taas pysyvä datahakemisto säilyy konttien uudelleenkäynnistysten ja päivitysten yli.
GeoServer – tärkeimmät ominaisuudet
OGC-standardien tuki
Tarjoaa WMS-, WMTS-, WFS-, WCS-, WPS- ja OGC API -rajapintoja, jotta mikä tahansa standardien mukainen GIS- tai verkkokarttasovellus voi muodostaa yhteyden ilman mukautettuja sovittimia.
Useita tietolähteitä
Lukee PostGIS-, Oracle Spatial-, SQL Server-, Shapefile-, GeoPackage-, GeoTIFF-, ECW-, MrSID- ja muita vektori- ja rasterimuotoja yhdeltä palvelimelta.
Mukautettu karttatyyli
Tyylitä tasoja SLD- tai CSS-säännöillä, esikatsele niitä reaaliaikaisesti hallintakonsolissa ja käytä samoja tyylejä uudelleen kartoissa ja tiilikätköissä.
Sisäänrakennettu ruutujen välimuisti
Integroitu GeoWebCache esirenderoi ja tarjoaa karttaruutuja, jotta raskaat WMS-tasot pysyvät nopeina kuormituksen alaisena ilman erillistä välimuistipalvelua.
Selaimen hallintakonsoli
Määritä työtilat, tietovarastot, tasot ja käyttöoikeussäännöt verkkokäyttöliittymästä muokkaamatta XML:ää tai käynnistämättä palvelinta uudelleen.
Turvallinen kerrospääsy
Kerros- ja palvelukohtaiset suojaussäännöt roolipohjaisen todennuksen avulla pitävät arkaluontoiset tietojoukot rajoitettuina oikeille käyttäjille ja asiakkaille.
GeoServer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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