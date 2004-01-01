GeoServer on avoimen lähdekoodin Java-palvelin, jonka avulla voit julkaista, jakaa ja muokata paikkatietoja avoimilla OGC-standardeilla. Se lukee vektori- ja rasterilähteitä PostGIS:stä, Shapefiles-tiedostoista, GeoTIFF:stä ja kymmenistä muista formaateista, ja tarjoaa ne sitten Web Map Service-, Web Feature Service-, Web Coverage Service- ja Web Processing Service -rajapintojen kautta, joita mikä tahansa GIS-asiakasohjelma tai verkkokarttakirjasto voi hyödyntää.

GeoServerin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää omistusoikeudelliset aineistot, tasotyylit ja käyttöoikeussäännöt hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman tasokohtaisia maksuja ja ilman latausrajoituksia. Selainpohjainen hallintakonsoli antaa sinun lisätä tallennustiloja, määrittää tasoja ja säätää välimuistia koskematta XML:ään, kun taas pysyvä datahakemisto säilyy konttien uudelleenkäynnistysten ja päivitysten yli.