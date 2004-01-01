Jellyswarrm on avoimen lähdekoodin yhdistelyvälityspalvelin, joka yhdistää useita Jellyfin-palvelimia yhden päätepisteen taakse, esittäen kirjastot, käyttäjät ja toiston ikään kuin ne olisivat peräisin yhdestä palvelimesta. Se on rakennettu kotitalouksille ja kaveriporukoille, joiden elokuvat, sarjat ja musiikki sijaitsevat erillisillä koneilla tai verkoissa, mutta jotka haluavat yhden paikan selata ja toistaa kaikkea.

Koska se puhuu Jellyfin API:a natiivisti, olemassa olevat mobiili-, TV- ja työpöytäasiakasohjelmat toimivat edelleen ilman uudelleenkonfigurointia. Jellyswarrmin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle vakaan julkisen päätepisteen, joka yhdistää etäiset Jellyfin-instanssit ilman VPN-yhteyksiä tai SMB-jaettuja levyjä, samalla kun transkoodaus tapahtuu edelleen ylävirran palvelimella, joka omistaa median.