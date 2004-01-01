Asenna Jellyswarrm yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin käänteinen välityspalvelin, joka yhdistää useita Jellyfin-palvelimia yhdeksi yhtenäiseksi mediakirjastoksi.
Jellyswarrm – valitse sopiva VPS-paketti
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Jellyswarrm – mitä sillä voi rakentaa?
Jellyswarrm on avoimen lähdekoodin yhdistelyvälityspalvelin, joka yhdistää useita Jellyfin-palvelimia yhden päätepisteen taakse, esittäen kirjastot, käyttäjät ja toiston ikään kuin ne olisivat peräisin yhdestä palvelimesta. Se on rakennettu kotitalouksille ja kaveriporukoille, joiden elokuvat, sarjat ja musiikki sijaitsevat erillisillä koneilla tai verkoissa, mutta jotka haluavat yhden paikan selata ja toistaa kaikkea.
Koska se puhuu Jellyfin API:a natiivisti, olemassa olevat mobiili-, TV- ja työpöytäasiakasohjelmat toimivat edelleen ilman uudelleenkonfigurointia. Jellyswarrmin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle vakaan julkisen päätepisteen, joka yhdistää etäiset Jellyfin-instanssit ilman VPN-yhteyksiä tai SMB-jaettuja levyjä, samalla kun transkoodaus tapahtuu edelleen ylävirran palvelimella, joka omistaa median.
Jellyswarrm – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen kirjastonäkymä
Selaa elokuvia, sarjoja ja musiikkia jokaiselta yhdistetyltä Jellyfin-palvelimelta yhdessä kirjastoruudukossa yhdistetyillä Seuraavaksi ja Äskettäin lisätyt -riveillä.
Suora ylävirran toisto
Striimit toimitetaan suoraan Jellyfin-lähdepalvelimelta, joten transkoodaus ja kaistanleveys pysyvät medialaitteen omistavalla koneella.
Jellyfin API -yhteensopiva
Näkyy asiakkaille tavallisena Jellyfin-palvelimena, joten olemassa olevat sovellukset Androidilla, iOS:llä, Rokulla, Fire TV:llä ja Apple TV:llä jatkavat toimintaansa ilman muutoksia.
Palvelinten välinen käyttäjäkartoitus
Yhdistä tilejä useiden ylävirran palvelimien välillä, jotta jokainen katsoja kirjautuu sisään vain kerran ja näkee kirjastot, joihin heillä on pääsy kaikkialla.
Palvelinfederaatio
Automaattinen käyttäjien synkronointi yhdistettyjen Jellyfin-instanssien välillä pitää tunnistetiedot ja käyttöoikeudet yhdenmukaisina ilman manuaalista tilien hallintaa.
Henkilökohtainen käyttäjän hallintapaneeli
Sisäänrakennettu käyttäjäsivu antaa katsojien hallita ylävirran tunnistetietojaan ja yhdistettyjä kirjastojaan yhdestä verkkokäyttöliittymästä.
Jellyswarrm – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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