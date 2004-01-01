Ota Memos käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kevyt, yksityisyys edellä suunniteltu muistiinpanosovellus saumattomalla aikajanalla ajatusten välittömään tallentamiseen.
Memos – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Memos – mitä sillä voi rakentaa?
Memos on itse isännöity muistiinpanosovellus, joka on rakennettu yksinkertaisen aikajanan ympärille ja joka poistaa perinteisten muistiinpanotyökalujen kitkan – ei otsikoita, ei kansioita, vain kirjoita ja tallenna. Se tukee Markdown-muotoilua, hashtag-organisointia, kuvaliitteitä, kokotekstihakua ja monen käyttäjän pääsyä yhdestä kevyestä säilöstä, jonka taustalla on SQLite.
Memosin käyttäminen omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että muistiinpanosi eivät koskaan kosketa kolmannen osapuolen palvelinta, tilausmaksut poistuvat, ja koko keräämäsi tietopohja pysyy saatavilla toistaiseksi ilman kaupallisia muistiinpanoympäristöjä koskevien palvelun alasajojen riskiä.
Memos – tärkeimmät ominaisuudet
Kitkaton kaappaus
Otsikoita tai kansioita ei tarvita – avaa sovellus, kirjoita ajatuksesi ja tallenna sekunneissa keskeyttämättä työnkulkuasi.
Markdown-tuki
Muotoile muistiinpanoja otsikoilla, koodilohkoilla, tarkistuslistoilla ja linkeillä käyttäen standardia Markdown-syntaksia.
Hashtag-organisaatio
Merkitse muistiinpanoja hashtageilla kirjoittaessasi ja suodata aikajana välittömästi tarkastellaksesi mitä tahansa aihetta tai projektia.
Täystekstihaku
Löydä mikä tahansa muistiinpano koko historiastasi millisekunneissa ilman kansiohierarkioiden selaamista.
Täydellinen yksityisyys
Kaikki muistiinpanot pysyvät VPS-palvelimellasi — ei mainosanalyysiä, ei pilvisynkronointia kolmansille osapuolille, eikä tilausmaksuja.
Memos – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.