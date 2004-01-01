Memos on itse isännöity muistiinpanosovellus, joka on rakennettu yksinkertaisen aikajanan ympärille ja joka poistaa perinteisten muistiinpanotyökalujen kitkan – ei otsikoita, ei kansioita, vain kirjoita ja tallenna. Se tukee Markdown-muotoilua, hashtag-organisointia, kuvaliitteitä, kokotekstihakua ja monen käyttäjän pääsyä yhdestä kevyestä säilöstä, jonka taustalla on SQLite.

Memosin käyttäminen omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että muistiinpanosi eivät koskaan kosketa kolmannen osapuolen palvelinta, tilausmaksut poistuvat, ja koko keräämäsi tietopohja pysyy saatavilla toistaiseksi ilman kaupallisia muistiinpanoympäristöjä koskevien palvelun alasajojen riskiä.