Ota Dasharr käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity hallintapaneeli, joka seuraa lataus-, lähetys- ja palkkiotilastoja yli kahdenkymmenen yksityisen torrent-seurantapalvelimen välillä.
Dasharr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dasharr – mitä sillä voi rakentaa?
Dasharr on avoimen lähdekoodin Rust- ja Vue-hallintapaneeli, joka on rakennettu erityisesti yksityisten torrent-seurantojen käyttäjille. Se kysyy säännöllisesti jokaiselta ottamaltasi indeksoijalta, tallentaa historian PostgreSQL:ään ja tuo esiin pitkän aikavälin trendejä latauksissa, jakamisissa, suhteessa, bonuspisteissä ja palkkioissa, joita seurantapalvelut itse harvoin näyttävät nykyisen arvon lisäksi.
Dasharrin itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki API-avaimet ja seurantatiliesi koko historian kokonaan omassa infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen palvelun sijaan. Tilastot kerätään taustalla kuuden tunnin välein, jotta voit korreloida latauksia, automatisoituja työkaluja ja palkkioiden käyttöä kaikilla seurantapalveluillasi yhdellä aikajanalla.
Dasharr – tärkeimmät ominaisuudet
Moniseurantatuki
Sisäänrakennetut kerääjät yli kahdellekymmenelle yksityiselle trackerille, mukaan lukien RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP ja monia muita, yhden hallintapaneelin alla.
Pitkäaikainen historia
Jokainen kysely tallennetaan PostgreSQL:ään, jotta näet, miten lataus-, suhde- ja bonuspisteet kehittyvät viikkojen ja kuukausien aikana pelkän nykyisen tilannekuvan sijaan.
Ajastettu keräys
Tilastot päivitetään automaattisesti kuuden tunnin välein taustalla, joten hallintapaneeli heijastaa aina viimeisintä toimintaa ilman manuaalista synkronointia.
Palkkion suunnittelu
Seuraa palkkioiden ansioita ja kulutusta eri seurantatyökalujen välillä suunnitellaksesi, kuinka paljon voidaan kohdentaa pyyntöihin minkä tahansa valitun aikajakson aikana.
OpenAPI dokumentoitu
Jokainen päätepiste on saatavilla Swagger UI:n kautta osoitteessa /swagger-ui/, jotta tietoja voidaan kysellä mukautetuista skripteistä, Grafanasta tai muista hallintapaneeleista.
Suunniteltu yksityiseksi
Tracker API -avaimet eivät koskaan poistu VPS:stäsi — taustaohjelma keskustelee suoraan jokaisen indeksoijan kanssa ja tallentaa tunnistetiedot omaan PostgreSQL-tietokantaasi.
Dasharr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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