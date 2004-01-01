Ota Cleanuparr käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kehittynyt jononpuhdistaja Servarr-pinolle, joka poistaa jumiutuneet, epäonnistuneet ja haitalliset lataukset automaattisesti.
Cleanuparr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cleanuparr – mitä sillä voi rakentaa?
Cleanuparr on itsehostattu lataushallintaohjelma, joka on rakennettu erityisesti Servarr-ekosysteemiä varten. Se yhdistää Sonarrin, Radarrin, Lidarrin, Readarrin ja Whisparrin qBittorrentin, Transmissionin, Delugen, uTorrentin ja rTorrentin rinnalle, ja tarkistaa sitten jatkuvasti jonon poistaakseen lataukset, jotka ovat jumissa, metatiedoissa kiinni, latautuvat liian hitaasti, eivät onnistu tuonnissa tai vastaavat tunnettuja haittaohjelmakaavoja, kuten epäilyttäviä
.lnk- ja
.zipx-tiedostoja.
Jonon siisteyden lisäksi Cleanuparr etsii ennakoivasti puuttuvia medioita ja raja-arvoa täyttämättömiä laadunparannuksia, karsii valmiit siemenet, poistaa orpoja tiedostoja, joita arr-ohjelmat eivät enää seuraa, ja lähettää hälytyksiä jokaisesta hylkäyksestä tai poistosta. Sen ajaminen omalla VPS:llä pitää media-automaatiosi siistinä ympäri vuorokauden ilman manuaalista jonon valvontaa.
Cleanuparr – tärkeimmät ominaisuudet
Iskupohjainen puhdistus
Merkitse huonot lataukset konfiguroitavilla varoituksilla ja poista sekä estä ne automaattisesti, kun ne saavuttavat kynnysarvosi.
Haittaohjelmien torjunta
Tunnista ja poista tunnetut haitalliset torrentit yhteisön ylläpitämien mallien ja sisäänrakennetun epäilyttävien tiedostotyyppien estolistan avulla.
Servarr-laajuinen integraatio
Toimii Sonarrin, Radarrin, Lidarrin, Readarrin ja Whisparrin kanssa sekä qBittorrentin, Transmissionin, Delugen, uTorrentin ja rTorrentin kanssa yhdessä paikassa.
Puuttuvien ja päivitysten haku
Käynnistää automaattisesti puuttuvien kohteiden ja raja-arvoa alittavien laadunparannusten hakuja, mukaan lukien mukautetun muodon pisteytyksen seuranta.
Orpojen ja jakamisen siivous
Poistaa lataukset, joissa ei ole kovalevylinkkejä tai arr-viittauksia, karsii pitkään käynnissä olleet siemenet ja tukee cross-seed-tietoisia työnkulkuja.
Reaaliaikaiset ilmoitukset
Lähettää hälytyksiä jokaisesta iskusta, poistosta tai estosta haluamasi ilmoituskanavan kautta, jotta mikään ei jää huomaamatta.
Cleanuparr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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