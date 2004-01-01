Jopa 69 % alennus Cleanuparr tuotteelle

Ota Cleanuparr käyttöön yhdellä napsautuksella.

Kehittynyt jononpuhdistaja Servarr-pinolle, joka poistaa jumiutuneet, epäonnistuneet ja haitalliset lataukset automaattisesti.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota Cleanuparr käyttöön yhdellä napsautuksella.

Cleanuparr – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Cleanuparr – mitä sillä voi rakentaa?

Cleanuparr on itsehostattu lataushallintaohjelma, joka on rakennettu erityisesti Servarr-ekosysteemiä varten. Se yhdistää Sonarrin, Radarrin, Lidarrin, Readarrin ja Whisparrin qBittorrentin, Transmissionin, Delugen, uTorrentin ja rTorrentin rinnalle, ja tarkistaa sitten jatkuvasti jonon poistaakseen lataukset, jotka ovat jumissa, metatiedoissa kiinni, latautuvat liian hitaasti, eivät onnistu tuonnissa tai vastaavat tunnettuja haittaohjelmakaavoja, kuten epäilyttäviä .lnk- ja .zipx-tiedostoja.

Jonon siisteyden lisäksi Cleanuparr etsii ennakoivasti puuttuvia medioita ja raja-arvoa täyttämättömiä laadunparannuksia, karsii valmiit siemenet, poistaa orpoja tiedostoja, joita arr-ohjelmat eivät enää seuraa, ja lähettää hälytyksiä jokaisesta hylkäyksestä tai poistosta. Sen ajaminen omalla VPS:llä pitää media-automaatiosi siistinä ympäri vuorokauden ilman manuaalista jonon valvontaa.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Cleanuparr – tärkeimmät ominaisuudet

Iskupohjainen puhdistus

Merkitse huonot lataukset konfiguroitavilla varoituksilla ja poista sekä estä ne automaattisesti, kun ne saavuttavat kynnysarvosi.

Haittaohjelmien torjunta

Tunnista ja poista tunnetut haitalliset torrentit yhteisön ylläpitämien mallien ja sisäänrakennetun epäilyttävien tiedostotyyppien estolistan avulla.

Servarr-laajuinen integraatio

Toimii Sonarrin, Radarrin, Lidarrin, Readarrin ja Whisparrin kanssa sekä qBittorrentin, Transmissionin, Delugen, uTorrentin ja rTorrentin kanssa yhdessä paikassa.

Puuttuvien ja päivitysten haku

Käynnistää automaattisesti puuttuvien kohteiden ja raja-arvoa alittavien laadunparannusten hakuja, mukaan lukien mukautetun muodon pisteytyksen seuranta.

Orpojen ja jakamisen siivous

Poistaa lataukset, joissa ei ole kovalevylinkkejä tai arr-viittauksia, karsii pitkään käynnissä olleet siemenet ja tukee cross-seed-tietoisia työnkulkuja.

Reaaliaikaiset ilmoitukset

Lähettää hälytyksiä jokaisesta iskusta, poistosta tai estosta haluamasi ilmoituskanavan kautta, jotta mikään ei jää huomaamatta.

Cleanuparr – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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