Cleanuparr on itsehostattu lataushallintaohjelma, joka on rakennettu erityisesti Servarr-ekosysteemiä varten. Se yhdistää Sonarrin, Radarrin, Lidarrin, Readarrin ja Whisparrin qBittorrentin, Transmissionin, Delugen, uTorrentin ja rTorrentin rinnalle, ja tarkistaa sitten jatkuvasti jonon poistaakseen lataukset, jotka ovat jumissa, metatiedoissa kiinni, latautuvat liian hitaasti, eivät onnistu tuonnissa tai vastaavat tunnettuja haittaohjelmakaavoja, kuten epäilyttäviä .lnk - ja .zipx -tiedostoja.

Jonon siisteyden lisäksi Cleanuparr etsii ennakoivasti puuttuvia medioita ja raja-arvoa täyttämättömiä laadunparannuksia, karsii valmiit siemenet, poistaa orpoja tiedostoja, joita arr-ohjelmat eivät enää seuraa, ja lähettää hälytyksiä jokaisesta hylkäyksestä tai poistosta. Sen ajaminen omalla VPS:llä pitää media-automaatiosi siistinä ympäri vuorokauden ilman manuaalista jonon valvontaa.