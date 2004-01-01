Asenna Maloja yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity musiikin scrobble-tietokanta, joka muuttaa kuunteluhistoriasi henkilökohtaisiksi listoiksi, tilastoiksi ja Last.fm-tyylisiksi profiileiksi.
Maloja – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Maloja – mitä sillä voi rakentaa?
Maloja on avoimen lähdekoodin itse hostattu musiikin skrobbleri — ajattele henkilökohtaista Last.fm:ää — joka tallentaa jokaisen soittamasi kappaleen ja muuttaa historian kaavioiksi, suosituimpien artistien rankingeiksi, aikapulssikaavioiksi ja vuosiyhteenvedoiksi. Se hyväksyy skroblauksia asiakasohjelmista, jotka jo tukevat Last.fm APIa, GMusicBrowseria, mpdscribbleä, moniskrobblereita ja suoria API-integraatioita soittimista kuten Plex, Jellyfin ja Navidrome.
Maloja-palvelun itse hostaaminen omalla VPS:lläsi pitää kuuntelutiedoistasi yksityisen, pysyvän tallenteen sen sijaan, että jättäisit ne kolmannen osapuolen alustalle, joka saattaa sulkeutua, muuttaa hinnoittelua tai muuttaa tapaa, jolla tiedot esitetään. Yhdistettynä Last.fm:n, Spotifyn, MusicBrainz:n ja TheAudioDB:n metatietojen rikastamiseen saat rikkaan henkilökohtaisen musiikkikoontinäytön, joka kestää palveluntarjoajien vaihtumisen.
Maloja – tärkeimmät ominaisuudet
Henkilökohtaiset kuuntelutilastot
Selaa suosituimpia artisteja, albumeita ja kappaleita mukautettavilla aikaväleillä sisältäen sijoitukset, trendiviivat ja kausivertailut.
Last.fm-yhteensopiva API
Hyväksy scrobbleja mistä tahansa Last.fm APIa käyttävästä asiakasohjelmasta – puhelimista, työpöytäsoittimista, skripteistä – kirjoittamatta mukautettuja sovittimia.
Pelaajaintegraatiot
Vastaanota scrobbleja suoraan Plexistä, Jellyfinistä, Navidromesta, multi-scrobblereista, mpdscribblestä ja muista yhteisön rakentamista silloista.
Pulssityyliset aikakaaviot
Visualisoi, kuinka usein kuuntelet tiettyjä artisteja, albumeja tai kappaleita viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana löytääksesi uudelleen löydettyjä ja putkeen kuunneltuja kappaleita.
Metadatan rikastus
Hae artistikuvia ja albumikuvituksia Last.fm:stä, Spotifysta, MusicBrainzista ja TheAudioDB:stä, jotta hallintapaneelisi näyttää viimeistellyltä heti käyttöön otettaessa.
Last.fm-proxy-skrobbaus
Voit halutessasi välittää saapuvat scrobblet Last.fm:ään, jotta nykyinen julkinen profiilisi päivittyy samalla kun rakennat yksityistä arkistoa.
Maloja – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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