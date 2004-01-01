Maloja on avoimen lähdekoodin itse hostattu musiikin skrobbleri — ajattele henkilökohtaista Last.fm:ää — joka tallentaa jokaisen soittamasi kappaleen ja muuttaa historian kaavioiksi, suosituimpien artistien rankingeiksi, aikapulssikaavioiksi ja vuosiyhteenvedoiksi. Se hyväksyy skroblauksia asiakasohjelmista, jotka jo tukevat Last.fm APIa, GMusicBrowseria, mpdscribbleä, moniskrobblereita ja suoria API-integraatioita soittimista kuten Plex, Jellyfin ja Navidrome.

Maloja-palvelun itse hostaaminen omalla VPS:lläsi pitää kuuntelutiedoistasi yksityisen, pysyvän tallenteen sen sijaan, että jättäisit ne kolmannen osapuolen alustalle, joka saattaa sulkeutua, muuttaa hinnoittelua tai muuttaa tapaa, jolla tiedot esitetään. Yhdistettynä Last.fm:n, Spotifyn, MusicBrainz:n ja TheAudioDB:n metatietojen rikastamiseen saat rikkaan henkilökohtaisen musiikkikoontinäytön, joka kestää palveluntarjoajien vaihtumisen.