Asenna AstrBot yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin monialustainen tekoälypohjainen chatbot-kehys, joka yhdistää suuret kielimallit suosikkiviestisovelluksiisi.
AstrBot – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
AstrBot – mitä sillä voi rakentaa?
AstrBot on tehokas avoimen lähdekoodin chatbot-alusta, joka yhdistää suuret kielimallit ja suositut viestisovellukset, mukaan lukien Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ja LINE. Yli 25 000 GitHub-tähden ansiosta se tarjoaa yhtenäisen kehyksen keskustelevien tekoälykokemusten rakentamiseen monimuototuella, tietokannoilla, agenttihiekkalaatikolla turvalliseen koodin suorittamiseen ja MCP (Model Context Protocol) -integraatiolla.
AstrBotin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää API-avaimesi, keskusteluhistoriasi ja tietokantatietosi täysin yksityisinä. Yli 1 000 yhteisön laajennusta, jotka ovat asennettavissa sisäänrakennetusta kauppapaikasta, ja verkkopohjainen käyttöliittymä konfigurointia varten takaavat, että saat yritystason tekoälychatbot-infrastruktuurin ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen isännöimistä palveluista.
AstrBot – tärkeimmät ominaisuudet
Monialustainen viestintä
Yhdistä yksi AstrBot-käyttöönotto Telegramiin, Discordiin, Slackiin, WeChatiin, QQ:hun, DingTalkiin, Feishuun, LINEen ja muihin samanaikaisesti.
Lisäosien kauppapaikka
Asenna yli 1 000 yhteisön laajennuksesta yhdellä napsautuksella laajentaaksesi ominaisuuksia — moderointityökalut, ajastimet, integraatiot ja paljon muuta.
Agentin hiekkalaatikko
Suorita koodia turvallisesti eristetyssä hiekkalaatikossa keskustelujen aikana, mahdollistaen tehokkaat agenttipohjaiset työnkulut paljastamatta isäntäjärjestelmää.
Tietopankkituki
Liitä mukautettuja tietokantoja botteihisi, jotta ne vastaavat kysymyksiin omien asiakirjojesi ja tietojesi perusteella yleisen koulutusdatan sijaan.
MCP-integraatio
Mallikontekstiprotokollan tuki antaa AstrBotin käyttää ulkoisia työkaluja ja tietolähteitä, avaten edistyneitä agenttimaisia toimintoja pelkän chatin ulkopuolelle.
AstrBot – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.