AstrBot on tehokas avoimen lähdekoodin chatbot-alusta, joka yhdistää suuret kielimallit ja suositut viestisovellukset, mukaan lukien Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ja LINE. Yli 25 000 GitHub-tähden ansiosta se tarjoaa yhtenäisen kehyksen keskustelevien tekoälykokemusten rakentamiseen monimuototuella, tietokannoilla, agenttihiekkalaatikolla turvalliseen koodin suorittamiseen ja MCP (Model Context Protocol) -integraatiolla.

AstrBotin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää API-avaimesi, keskusteluhistoriasi ja tietokantatietosi täysin yksityisinä. Yli 1 000 yhteisön laajennusta, jotka ovat asennettavissa sisäänrakennetusta kauppapaikasta, ja verkkopohjainen käyttöliittymä konfigurointia varten takaavat, että saat yritystason tekoälychatbot-infrastruktuurin ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen isännöimistä palveluista.