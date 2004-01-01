Hollama on suurille kielimalleille suunnattu chat-asiakasohjelma, joka yhdistää suoraan selaimestasi yhteen tai useampaan Ollama-palvelimeen, OpenAI-yhteensopiviin päätepisteisiin tai molempiin samanaikaisesti. Siinä ei ole keskitettyä tietokantaa, tilijärjestelmää eikä telemetriaa – istunnot, kehotteet, asetukset ja API-avaimet tallennetaan kaikki selaimen paikalliseen tallennustilaan eivätkä ne koskaan kosketa käyttöliittymää isännöivää palvelinta.

Hollaman itseisännöinti VPS:llä antaa pienelle tiimille yhden, aina käytettävissä olevan URL-osoitteen yhteydenpitoon yksityisten Ollama-mallien tai jaettujen OpenAI-avainten kanssa, puhtaalla, editorityylisellä käyttöliittymällä, joka on suunniteltu pitkiä kehotteita, päättelymalleja ja koodipainotteisia keskusteluja varten.