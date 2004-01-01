Asenna Hollama yhdellä napsautuksella.
Minimalistinen verkkokäyttöliittymä keskusteluun Ollama- ja OpenAI-mallien kanssa, joka tallentaa jokaisen keskustelun selaimeesi.
Hollama – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Hollama – mitä sillä voi rakentaa?
Hollama on suurille kielimalleille suunnattu chat-asiakasohjelma, joka yhdistää suoraan selaimestasi yhteen tai useampaan Ollama-palvelimeen, OpenAI-yhteensopiviin päätepisteisiin tai molempiin samanaikaisesti. Siinä ei ole keskitettyä tietokantaa, tilijärjestelmää eikä telemetriaa – istunnot, kehotteet, asetukset ja API-avaimet tallennetaan kaikki selaimen paikalliseen tallennustilaan eivätkä ne koskaan kosketa käyttöliittymää isännöivää palvelinta.
Hollaman itseisännöinti VPS:llä antaa pienelle tiimille yhden, aina käytettävissä olevan URL-osoitteen yhteydenpitoon yksityisten Ollama-mallien tai jaettujen OpenAI-avainten kanssa, puhtaalla, editorityylisellä käyttöliittymällä, joka on suunniteltu pitkiä kehotteita, päättelymalleja ja koodipainotteisia keskusteluja varten.
Hollama – tärkeimmät ominaisuudet
Ollama ja OpenAI
Yhdistä paikallisiin Ollama-palvelimiin, OpenAI:hin tai mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan päätepisteeseen ja vaihda niiden välillä yhden istunnon aikana.
Monipalvelintuki
Rekisteröi useita Ollama- ja OpenAI-palvelimia kerralla ja reititä jokainen istunto eri taustajärjestelmään uudelleenkonfiguroimatta sovellusta.
Selaimen paikallinen tallennustila
Jokainen istunto, kehote, asetus ja API-avain säilytetään selaimen paikallisessa tallennustilassa, joten keskustelut eivät koskaan ole VPS:llä tai kolmannen osapuolen palvelimella.
Toimittajatason kehotteet
Tekniseen työhön rakennetut suuret kehotekentät, joissa on koodieditorin ominaisuudet, markdown-renderöinti, syntaksikorostus ja KaTeX-matemaattinen merkintä.
Perustelut ja visio
Ensiluokkainen tuki päättelymalleille ja näkömalleille kuvasyötteillä, ihanteellinen uudemmille Ollama- ja OpenAI-julkaisuille.
Tuonti ja vienti
Varmuuskopioi tai siirrä istuntoja laitteiden välillä sisäänrakennetun tuonti- ja vientityökalun avulla, jotta selaimen tallennustila ei koskaan ole lukittu.
Hollama – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.