Asenna SnappyMail yhdellä napsautuksella.
Kevyt, itse isännöity webmail-asiakasohjelma IMAP-sähköpostitilien käyttämiseen mistä tahansa selaimesta, ilman seurantaa tai mainoksia.
SnappyMail – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SnappyMail – mitä sillä voi rakentaa?
SnappyMail on moderni, kevyt verkkopostiohjelma, jonka avulla voit käyttää mitä tahansa IMAP-sähköpostitiliä selkeän selainkäyttöliittymän kautta. Se on ylläpidetty RainLoopin haarukka, joka on rakennettu uudelleen suorituskykyä varten — JavaScript-kuorma on noin 66 % pienempi kuin alkuperäinen, mikä tarkoittaa nopeampia latausaikoja jopa hitailla yhteyksillä. SnappyMail tukee useita IMAP-tilejä, PGP-salausta, Sieve-sähköpostisuodattimia, tummaa tilaa ja täyttä näppäimistönavigointia.
SnappyMailin itseisännöinti VPS:lläsi tuo yksityisen selainpohjaisen sähköpostiohjelman omaan infrastruktuuriisi ilman kolmannen osapuolen telemetriaa, mainoksia ja ilman ulkoisen palvelun tiliä. Sähköpostitunnuksesi tallennetaan vain palvelimellesi ja ne välitetään vain VPS:si ja olemassa olevan sähköpostipalveluntarjoajasi välillä.
SnappyMail – tärkeimmät ominaisuudet
Useita IMAP-tilejä
Yhdistä ja vaihda minkä tahansa määrän IMAP-tilien välillä yhdestä SnappyMail-istunnosta, mukaan lukien Gmail, Outlook, Fastmail tai itse isännöidyt sähköpostipalvelimet.
PGP-salaus
Kirjoita ja lue PGP-salattuja viestejä suoraan selaimessa asentamatta sähköpostiohjelman laajennusta tai hallinnoimatta avaimia käyttöliittymän ulkopuolella.
Sieve-suodattimen editori
Kirjoita ja hallitse palvelinpuolen Sieve-sähköpostisuodatussääntöjä suoraan SnappyMailissa, automatisoiden kansioiden lajittelun ja viestien käsittelyn ilman asiakaspuolen sääntöjä.
Ei seurantaa tai mainoksia
SnappyMail ei sisällä analytiikkaa, ei sosiaalisen median painikkeita eikä kolmannen osapuolen skriptejä — sähköpostin sisältö ja metatiedot pysyvät kokonaan omassa infrastruktuurissasi.
Tumma tila ja teemoja
Sisäänrakennettu tumma tila ja useat teemavaihtoehdot antavat käyttäjien mukauttaa käyttöliittymää ilman selainlaajennuksia tai mukautettuja CSS-ohituksia.
SnappyMail – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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