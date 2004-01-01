SnappyMail on moderni, kevyt verkkopostiohjelma, jonka avulla voit käyttää mitä tahansa IMAP-sähköpostitiliä selkeän selainkäyttöliittymän kautta. Se on ylläpidetty RainLoopin haarukka, joka on rakennettu uudelleen suorituskykyä varten — JavaScript-kuorma on noin 66 % pienempi kuin alkuperäinen, mikä tarkoittaa nopeampia latausaikoja jopa hitailla yhteyksillä. SnappyMail tukee useita IMAP-tilejä, PGP-salausta, Sieve-sähköpostisuodattimia, tummaa tilaa ja täyttä näppäimistönavigointia.

SnappyMailin itseisännöinti VPS:lläsi tuo yksityisen selainpohjaisen sähköpostiohjelman omaan infrastruktuuriisi ilman kolmannen osapuolen telemetriaa, mainoksia ja ilman ulkoisen palvelun tiliä. Sähköpostitunnuksesi tallennetaan vain palvelimellesi ja ne välitetään vain VPS:si ja olemassa olevan sähköpostipalveluntarjoajasi välillä.