Ota MantisBT käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin virheenseurantatyökalu ohjelmistotiimeille virheiden kirjaamiseen, ominaisuuspyyntöjen hallintaan ja projektin työnkulkujen koordinointiin.
MantisBT – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MantisBT – mitä sillä voi rakentaa?
MantisBT (Mantis Bug Tracker) on pitkäikäinen avoimen lähdekoodin ongelmanseurantajärjestelmä, joka on kirjoitettu PHP:llä ja jota ohjelmistotiimit käyttävät virheiden kirjaamiseen, ominaisuuspyyntöjen hallintaan ja työn koordinointiin useissa projekteissa. Se on rakennettu mukautettavien työnkulkujen, yksityiskohtaisten projektikohtaisten käyttöoikeuksien ja sähköposti-ilmoitusten ympärille, ja se keskittyy ongelmanhallinnan kurinalaisuuteen ilman täysimittaisten projektinhallintapakettien turvotusta.
MantisBT:n itseisännöinti pitää ilmoitetut virheet, liitteet ja sisäiset keskustelut hallitsemallasi infrastruktuurilla – mikä on olennaista organisaatioille, joiden virheraportit sisältävät toistovaiheita, asiakastietoja tai omistusoikeudellista koodia. Tämä käyttöönotto sisältää MariaDB:n kestävää ongelmahistoriaa varten ja poistaa monien kaupallisten ongelmanseurantajärjestelmien veloittamat käyttäjäkohtaiset lisenssimaksut.
MantisBT – tärkeimmät ominaisuudet
Muokattavat työnkulut
Määritä tilasiirtymät, ratkaisutilat ja käyttöoikeussäännöt projektikohtaisesti, jotta seurantajärjestelmä heijastaa, miten kukin tiimi todella siirtää työtä raportoinnista ratkaisuun.
Hienojakaiset käyttöoikeudet
Roolipohjainen pääsynhallinta projekti-, luokka- ja kenttätasolla pitää arkaluontoiset asiat näkyvissä vain niille ihmisille, joiden tarvitsee ne nähdä.
Sähköposti-ilmoitukset
Muokattavat sähköpostisäännöt ilmoittavat raportoijille, käsittelijöille ja seuraajille, kun asioiden tila muuttuu, varmistaen, ettei yksikään virhe tai ominaisuuspyyntö jää huomaamatta.
Yksilölliset kentät ja suodattimet
Lisää mielivaltaisia mukautettuja kenttiä tehtäviin ja tallenna monimutkaiset suodattimet nimetyiksi näkymiksi tuhansien raporttien käsittelyyn menettämättä kontekstia.
Liitännäisarkkitehtuuri
Laaja lisäosien ekosysteemi laajentaa MantisBT:tä versionhallinnan integroinnilla, lisäkirjautumismenetelmillä ja raportointilisäosilla.
REST ja SOAP APIs
Sekä REST- että SOAP-rajapinnat mahdollistavat tehtävien luomisen skriptaamisen, priorisoinnin automatisoinnin ja seurantajärjestelmän integroinnin CI-putkistoihin tai ulkoisiin työkaluihin.
MantisBT – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.