MantisBT (Mantis Bug Tracker) on pitkäikäinen avoimen lähdekoodin ongelmanseurantajärjestelmä, joka on kirjoitettu PHP:llä ja jota ohjelmistotiimit käyttävät virheiden kirjaamiseen, ominaisuuspyyntöjen hallintaan ja työn koordinointiin useissa projekteissa. Se on rakennettu mukautettavien työnkulkujen, yksityiskohtaisten projektikohtaisten käyttöoikeuksien ja sähköposti-ilmoitusten ympärille, ja se keskittyy ongelmanhallinnan kurinalaisuuteen ilman täysimittaisten projektinhallintapakettien turvotusta.

MantisBT:n itseisännöinti pitää ilmoitetut virheet, liitteet ja sisäiset keskustelut hallitsemallasi infrastruktuurilla – mikä on olennaista organisaatioille, joiden virheraportit sisältävät toistovaiheita, asiakastietoja tai omistusoikeudellista koodia. Tämä käyttöönotto sisältää MariaDB:n kestävää ongelmahistoriaa varten ja poistaa monien kaupallisten ongelmanseurantajärjestelmien veloittamat käyttäjäkohtaiset lisenssimaksut.