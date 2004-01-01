Ota Pulse käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Reaaliaikainen valvontapaneeli Proxmox VE:lle, Proxmox Backup Serverille, Dockerille ja Kubernetesille hälytyksillä ja historiallisilla mittareilla.
Pulse – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Pulse – mitä sillä voi rakentaa?
Pulse on avoimen lähdekoodin reaaliaikainen valvontapaneeli, joka tarjoaa yhden, yhtenäisen näkymän Proxmox VE -klustereistasi, Proxmox Backup Server -instansseistasi, Docker-isännistäsi ja Kubernetes-työkuormistasi. Se kysyy jatkuvasti jokaista yhdistettyä solmua ja suoratoistaa suorittimen, muistin, tallennustilan ja verkon mittareita nopeaan verkkokäyttöliittymään, jotta voit havaita virtuaalikoneeseen, säilöön tai varmuuskopiointitietovarastoon kohdistuvan paineen heti sen tapahtuessa, etkä vasta katkoksen jälkeen.
Koska Pulse on itse isännöity, kaikki tunnistetiedot ja mittarit pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kolmannen osapuolen telemetriaa ja ilman solmukohtaista lisensointia. Sen käyttäminen omalla VPS:llä pitää hallintapaneelin tavoitettavissa, vaikka valvottu isäntä kamppailisi ongelmien kanssa, ja konfiguroitavat kynnyshälytykset ilmoittavat sinulle sähköpostitse, webhookien tai chatin kautta ennen kuin pienet ongelmat muuttuvat käyttökatkokseksi.
Pulse – tärkeimmät ominaisuudet
Yhdistetty Proxmox-näkymä
Valvo useita Proxmox VE -klustereita ja Proxmox Backup Server -instansseja yhdeltä hallintapaneelilta, VM-kohtaisilla, säilökohtaisilla ja tietovarastokohtaisilla mittareilla.
Reaaliaikaiset suoratoistomittarit
Suorat suorittimen, muistin, levyn ja verkon tiedot päivittyvät jatkuvasti WebSocketin kautta, jotta näet kuormituksen muutokset heti niiden tapahtuessa.
Dockerin ja Kubernetesin valvonta
Seuraa säilöjen ja podien resurssien käyttöä Proxmox-isäntiesi rinnalla saadaksesi yhtenäisen kuvan virtuaalikoneista ja säilöistä.
Konfiguroitavat kynnysarvohälytykset
Aseta rajat suorittimelle, muistille, tallennustilalle tai lämpötilalle ja saat ilmoituksen sähköpostitse, webhookin tai chatin kautta ennen kuin ongelmat kärjistyvät.
Agentiton API-kysely
Pulse yhdistää Proxmoxiin API-tunnusten avulla, joten sen tarkkailemille solmuille ei tarvitse asentaa mitään ylimääräistä.
Pulse – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.