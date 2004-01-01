Pulse on avoimen lähdekoodin reaaliaikainen valvontapaneeli, joka tarjoaa yhden, yhtenäisen näkymän Proxmox VE -klustereistasi, Proxmox Backup Server -instansseistasi, Docker-isännistäsi ja Kubernetes-työkuormistasi. Se kysyy jatkuvasti jokaista yhdistettyä solmua ja suoratoistaa suorittimen, muistin, tallennustilan ja verkon mittareita nopeaan verkkokäyttöliittymään, jotta voit havaita virtuaalikoneeseen, säilöön tai varmuuskopiointitietovarastoon kohdistuvan paineen heti sen tapahtuessa, etkä vasta katkoksen jälkeen.

Koska Pulse on itse isännöity, kaikki tunnistetiedot ja mittarit pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kolmannen osapuolen telemetriaa ja ilman solmukohtaista lisensointia. Sen käyttäminen omalla VPS:llä pitää hallintapaneelin tavoitettavissa, vaikka valvottu isäntä kamppailisi ongelmien kanssa, ja konfiguroitavat kynnyshälytykset ilmoittavat sinulle sähköpostitse, webhookien tai chatin kautta ennen kuin pienet ongelmat muuttuvat käyttökatkokseksi.