Jopa 69 % alennus Tiny Tiny RSS tuotteelle

Ota Tiny Tiny RSS käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Itse isännöity, monikäyttäjäinen RSS- ja Atom-uutissyötteiden kokoaja syötteiden lukemiseen ja järjestämiseen mistä tahansa selaimesta.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota Tiny Tiny RSS käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

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KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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4 Gt RAM
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32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
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KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Tiny Tiny RSS – mitä sillä voi rakentaa?

Tiny Tiny RSS on itse ylläpidettävä, avoimen lähdekoodin RSS- ja Atom-syötteiden kokoaja, jonka avulla voit seurata verkkosivustoja, blogeja ja uutislähteitä yhdestä, yksityisestä verkkokäyttöliittymästä. Se hakee jatkuvasti päivityksiä taustalla, joten syötteesi ovat aina ajan tasalla, ja tarjoaa joustavan käyttöliittymän pikanäppäimillä, kokotekstihaulla, tunnisteilla, suodattimilla ja OPML-tuonnilla/viennillä.

Useita käyttäjätilejä tuetaan, ja jokaisella on omat syötetilaukset ja asetukset. Sisäänrakennettu API mahdollistaa mobiilisovellusten, kuten FeedMe:n ja Fluent Readerin, yhdistämisen ja lukemisen edistymisen synkronoinnin. Itse ylläpito VPS:lläsi pitää lukuhistoriasi ja tilauksesi yksityisinä – yksikään kolmannen osapuolen palvelu ei näe, mitä luet.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Tiny Tiny RSS – tärkeimmät ominaisuudet

Jatkuva syötteen haku

Hakee päivitykset kaikista tilatuista syötteistä taustalla, jotta artikkelit ovat valmiina luettavaksi heti, kun avaat sovelluksen.

Monikäyttäjätuki

Luo useita itsenäisiä tilejä, joilla kullakin on omat syötetilauksensa, tunnisteensa, suodattimensa ja lukuasetuksensa.

Mobiili asiakas-API

Sisäänrakennettu API antaa suosittujen mobiilisovellusten, kuten FeedMe, Fluent Reader ja Reeder, yhdistää ja synkronoida lukemisen edistymisen eri laitteilla.

Suodattimet ja tunnisteet

Merkitse, tähditä tai piilota artikkelit automaattisesti määrittämiesi sääntöjen perusteella – pidä lukulistasi keskittyneenä olennaiseen.

OPML-tuonti ja -vienti

Tuo olemassa olevat tilauksesi mistä tahansa muusta RSS-lukijasta OPML:n kautta ja vie ne yhtä helposti, kun sinun on siirrettävä ne.

Tiny Tiny RSS – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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