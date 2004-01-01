Tiny Tiny RSS on itse ylläpidettävä, avoimen lähdekoodin RSS- ja Atom-syötteiden kokoaja, jonka avulla voit seurata verkkosivustoja, blogeja ja uutislähteitä yhdestä, yksityisestä verkkokäyttöliittymästä. Se hakee jatkuvasti päivityksiä taustalla, joten syötteesi ovat aina ajan tasalla, ja tarjoaa joustavan käyttöliittymän pikanäppäimillä, kokotekstihaulla, tunnisteilla, suodattimilla ja OPML-tuonnilla/viennillä.

Useita käyttäjätilejä tuetaan, ja jokaisella on omat syötetilaukset ja asetukset. Sisäänrakennettu API mahdollistaa mobiilisovellusten, kuten FeedMe:n ja Fluent Readerin, yhdistämisen ja lukemisen edistymisen synkronoinnin. Itse ylläpito VPS:lläsi pitää lukuhistoriasi ja tilauksesi yksityisinä – yksikään kolmannen osapuolen palvelu ei näe, mitä luet.