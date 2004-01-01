Ota Tiny Tiny RSS käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity, monikäyttäjäinen RSS- ja Atom-uutissyötteiden kokoaja syötteiden lukemiseen ja järjestämiseen mistä tahansa selaimesta.
Tiny Tiny RSS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tiny Tiny RSS – mitä sillä voi rakentaa?
Tiny Tiny RSS on itse ylläpidettävä, avoimen lähdekoodin RSS- ja Atom-syötteiden kokoaja, jonka avulla voit seurata verkkosivustoja, blogeja ja uutislähteitä yhdestä, yksityisestä verkkokäyttöliittymästä. Se hakee jatkuvasti päivityksiä taustalla, joten syötteesi ovat aina ajan tasalla, ja tarjoaa joustavan käyttöliittymän pikanäppäimillä, kokotekstihaulla, tunnisteilla, suodattimilla ja OPML-tuonnilla/viennillä.
Useita käyttäjätilejä tuetaan, ja jokaisella on omat syötetilaukset ja asetukset. Sisäänrakennettu API mahdollistaa mobiilisovellusten, kuten FeedMe:n ja Fluent Readerin, yhdistämisen ja lukemisen edistymisen synkronoinnin. Itse ylläpito VPS:lläsi pitää lukuhistoriasi ja tilauksesi yksityisinä – yksikään kolmannen osapuolen palvelu ei näe, mitä luet.
Tiny Tiny RSS – tärkeimmät ominaisuudet
Jatkuva syötteen haku
Hakee päivitykset kaikista tilatuista syötteistä taustalla, jotta artikkelit ovat valmiina luettavaksi heti, kun avaat sovelluksen.
Monikäyttäjätuki
Luo useita itsenäisiä tilejä, joilla kullakin on omat syötetilauksensa, tunnisteensa, suodattimensa ja lukuasetuksensa.
Mobiili asiakas-API
Sisäänrakennettu API antaa suosittujen mobiilisovellusten, kuten FeedMe, Fluent Reader ja Reeder, yhdistää ja synkronoida lukemisen edistymisen eri laitteilla.
Suodattimet ja tunnisteet
Merkitse, tähditä tai piilota artikkelit automaattisesti määrittämiesi sääntöjen perusteella – pidä lukulistasi keskittyneenä olennaiseen.
OPML-tuonti ja -vienti
Tuo olemassa olevat tilauksesi mistä tahansa muusta RSS-lukijasta OPML:n kautta ja vie ne yhtä helposti, kun sinun on siirrettävä ne.
Tiny Tiny RSS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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