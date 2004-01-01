Asenna ClassQuiz yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin Kahoot-vaihtoehto reaaliaikaisiin moninpeliluokkahuonevisailuihin reaaliaikaisella pisteytyksellä.
ClassQuiz – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ClassQuiz – mitä sillä voi rakentaa?
ClassQuiz on avoimen lähdekoodin, itse ylläpidettävä tietokilpailualusta, joka on suunniteltu opettajille, kouluttajille ja kasvattajille, jotka haluavat yksityisyyttä kunnioittavan vaihtoehdon kaupallisille luokkahuoneen tietokilpailupalveluille. Pelaajat liittyvät peliin syöttämällä PIN-koodin millä tahansa laitteella, vastaavat kysymyksiin reaaliaikaisesti ja näkevät reaaliaikaiset tulostaulut jokaisen kierroksen jälkeen.
ClassQuizin itse ylläpitäminen omalla VPS:lläsi pitää tietokilpailun sisällön, opiskelijoiden vastaukset ja tilitiedot täysin hallinnassasi, välttää paikkakohtaiset lisenssimaksut ja toimii koulujen verkoissa ilman ulkoisia riippuvuuksia. Teknologiapino sisältää API:n, taustatyöntekijän, PostgreSQL:n, Redisin ja Meilisearchin tietokilpailujen löytämiseen.
ClassQuiz – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen moninpeli
Järjestä live-tietokilpailusessioita, joihin pelaajat liittyvät PIN-koodilla ja vastaavat synkronoituihin kysymyksiin WebSocket-yhteyden kautta.
Tietokilpailun laadinta
Luo monivalinta-, ABCD-, alue-, äänestys- ja tekstivastauskysymyksiä kuvilla, aikarajoituksilla ja vastauskohtaisella pisteytyksellä.
Koko tekstin haku
Löydä julkisia tietokilpailuja välittömästi sisäänrakennetun Meilisearch-hakemiston avulla, joka järjestää tulokset otsikon, tunnisteiden ja kuvauksen perusteella.
Itse ylläpidetty tietosuoja
Säilytä kaikki tietokilpailutiedot, pelaajien nimet ja vastaukset omassa infrastruktuurissasi ilman kolmannen osapuolen telemetriaa tai analytiikkaa.
Kuvien tallennustila
Liitä kuvia kysymyksiin käyttämällä sisäänrakennettua paikallista tallennustilaa tai liitä mikä tahansa S3-yhteensopiva taustaohjelma rajattomalle medialle.
ClassQuiz – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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