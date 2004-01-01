ClassQuiz on avoimen lähdekoodin, itse ylläpidettävä tietokilpailualusta, joka on suunniteltu opettajille, kouluttajille ja kasvattajille, jotka haluavat yksityisyyttä kunnioittavan vaihtoehdon kaupallisille luokkahuoneen tietokilpailupalveluille. Pelaajat liittyvät peliin syöttämällä PIN-koodin millä tahansa laitteella, vastaavat kysymyksiin reaaliaikaisesti ja näkevät reaaliaikaiset tulostaulut jokaisen kierroksen jälkeen.

ClassQuizin itse ylläpitäminen omalla VPS:lläsi pitää tietokilpailun sisällön, opiskelijoiden vastaukset ja tilitiedot täysin hallinnassasi, välttää paikkakohtaiset lisenssimaksut ja toimii koulujen verkoissa ilman ulkoisia riippuvuuksia. Teknologiapino sisältää API:n, taustatyöntekijän, PostgreSQL:n, Redisin ja Meilisearchin tietokilpailujen löytämiseen.