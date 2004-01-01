Asenna Apollo yhdellä napsautuksella.
Reaaliaikainen yhteistyöhön perustuva genomin annotointieditori hajautetuille biologisille tutkimusryhmille.
Apollo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apollo – mitä sillä voi rakentaa?
Apollo on johtava avoimen lähdekoodin alusta yhteisölähtöiseen genomin annotointiin, jonka on kehittänyt Generic Model Organism Database (GMOD) -projekti. JBrowse-pohjaisen katseluohjelman ympärille rakennettu Apollo antaa eri instituutioiden kuraattoreiden muokata geenimalleja, transkriptejä ja ominaisuuksia jaetuilla referenssigenomeilla samanaikaisesti – jokaisen muutoksen ollessa seurattavissa, kohdistettavissa ja välittömästi nähtävissä yhteistyökumppaneille.
Apollon itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää omistusoikeudelliset annotaatiotiedot infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen palvelimien sijaan. Tutkimuslaboratoriot, konsortiot ja biotekniikkatiimit saavat yhden auktoritatiivisen annotaatiotietokannan, yksityiskohtaiset organismikohtaiset käyttöoikeudet ja kuratointihistorian, jonka he omistavat kokonaan – jakamatta arkaluonteisia genomitietoja ulkopuolisille.
Apollo – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteismuokkaus
Useat kuraattorit muokkaavat samaa genomia samanaikaisesti, ja muutokset välittyvät välittömästi WebSocket-pohjaisen synkronoinnin kautta.
JBrowse-pohjainen katselin
Rakennettu JBrowse-genomiselaimeen, tarjoten kuraattoreille tutun raidanavigoinnin, haun ja sekvenssin visualisoinnin valmiina.
Organismikohtaiset oikeudet
Hienojakoinen roolipohjainen pääsy antaa järjestelmänvalvojien määrittää luku-, kirjoitus- tai järjestelmänvalvojan oikeudet organismikohtaisesti ja käyttäjäryhmittäin.
Annotaatiohistoria
Jokainen transkriptin muokkaus, kommentti ja ominaisuuden muutos kirjataan tekijän ja aikaleiman kanssa, mikä tukee täydellisiä tarkastus- ja kumousprosesseja.
GFF3- ja FASTA-tuonti
Lataa referenssigenomit ja olemassa olevat annotaatiot standardien bioinformatiikan formaattien kautta ilman omistusoikeudellista muunnosta.
Apollo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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