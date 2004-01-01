Ota ArchivesSpace käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin arkistojen tiedonhallintajärjestelmä käsikirjoitusten, asiakirjojen ja digitaalisten kohteiden hallintaan.
ArchivesSpace – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ArchivesSpace – mitä sillä voi rakentaa?
ArchivesSpace on johtava avoimen lähdekoodin arkistotietojen hallintajärjestelmä, jonka arkistonhoitajat ovat rakentaneet arkistonhoitajille. Se yhdistää vastaanoton, järjestelyn, kuvailun ja julkisen löydettävyyden yhdeksi sovellukseksi, joka tukee koko arkiston elinkaarta – alkuperäisestä lahjoituksesta tutkijoiden verkkokäyttöön.
ArchivesSpacen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää hakemistot, vastaanottotiedot ja asiakastiedot laitoksesi hallinnassa ilman tietuekohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Mukana toimitettava henkilökunnan käyttöliittymä, julkinen pääsyportaali, REST API ja OAI-PMH-päätepiste tarjoavat arkistollesi täydellisen kuvailu- ja löytöalustan heti käyttövalmiina.
ArchivesSpace – tärkeimmät ominaisuudet
Arkistokuvaus
Luo ja hallinnoi resursseja, hankintoja, arkistoaineistoja ja digitaalisia objekteja DACS-, ISAD(G)- ja ISAAR(CPF)-standardien mukaisesti.
Julkinen pääsyportaali
Tutkijat selaavat aineistonhakuvälineitä, hakevat kokoelmista ja katselevat digitaalisia objekteja sisäänrakennetun julkisen löytöliittymän kautta.
EAD- ja MARCXML-vienti
Vie resurssitietueet EAD 2002-, EAD3-, MARCXML-, MODS- tai Dublin Core -muodossa integroitavaksi löytökerrosten ja konsortiokatalogien kanssa.
OAI-PMH-keruu
Tarjoa kuvailevaa metatietoa OAI-PMH:n kautta, jotta aggregaattorit, kuten DPLA tai Europeana, voivat kerätä kokoelmia automaattisesti.
REST API
Dokumentoitu JSON REST API mahdollistaa integraatiot digitaalisten säilytysjärjestelmien, ETL-putkistojen ja mukautettujen käyttöliittymien kanssa.
ArchivesSpace – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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