ArchivesSpace on johtava avoimen lähdekoodin arkistotietojen hallintajärjestelmä, jonka arkistonhoitajat ovat rakentaneet arkistonhoitajille. Se yhdistää vastaanoton, järjestelyn, kuvailun ja julkisen löydettävyyden yhdeksi sovellukseksi, joka tukee koko arkiston elinkaarta – alkuperäisestä lahjoituksesta tutkijoiden verkkokäyttöön.

ArchivesSpacen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää hakemistot, vastaanottotiedot ja asiakastiedot laitoksesi hallinnassa ilman tietuekohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Mukana toimitettava henkilökunnan käyttöliittymä, julkinen pääsyportaali, REST API ja OAI-PMH-päätepiste tarjoavat arkistollesi täydellisen kuvailu- ja löytöalustan heti käyttövalmiina.