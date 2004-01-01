Jopa 69 % alennus Crafty Controller tuotteelle

Asenna Crafty Controller yhden napsautuksen asennuksena.

Verkkopohjainen ohjauspaneeli useiden Minecraft Java- ja Bedrock-palvelimien luomiseen, määrittämiseen ja käyttämiseen yhdeltä hallintapaneelilta.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Crafty Controller yhden napsautuksen asennuksena.

Crafty Controller – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Crafty Controller – mitä sillä voi rakentaa?

Crafty Controller on avoimen lähdekoodin verkkopohjainen käyttöliittymä Minecraft Java- ja Bedrock-palvelimien hallintaan yhdestä hallintapaneelista. Se korvaa SSH-istuntojen ja näyttöjen välillä jongleeraamisen palvelinkohtaisilla live-konsoleilla, sisäänrakennetulla tiedostonhallinnalla, ajoitetuilla tehtävillä ja yhden napsautuksen varmuuskopioilla — kaikki pakattuna siistiin verkkokäyttöliittymään monikäyttäjäroolipohjaisella pääsyllä.

Craftyn itseisännöinti VPS:lläsi säilyttää täyden omistajuuden maailmoistasi, laajennuskokoonpanoistasi ja pelaajatiedoistasi hallitsemallasi laitteistolla. Voit käynnistää uusia palvelimia suosituista jar-tyypeistä — vanilla, Paper, Spigot, Forge ja Bedrock — poistumatta selaimesta, ja jakaa rajatun hallinnan ystävien tai moderaattoreiden kanssa käyttämällä yksityiskohtaisia käyttöoikeuksia.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Crafty Controller – tärkeimmät ominaisuudet

Monipalvelinhallinta

Käynnistä, valvo ja käytä useita Minecraft Java- ja Bedrock-palvelimia rinnakkain yhdestä hallintapaneelista.

Verkkopohjainen konsoli

Striimaa reaaliaikaisia palvelinlokitietoja ja lähetä komentoja selaimesta, hakukelpoisen historian ja palvelinkohtaisen värikoodatun tulosteen kera.

Ajoitetut tehtävät

Automatisoi varmuuskopiot, uudelleenkäynnistykset ja komentojen suoritus cron-tyyppisten aikataulujen mukaisesti pitääksesi palvelimet toimintakunnossa ilman manuaalista puuttumista.

Roolipohjainen pääsy

Määritä käyttäjät rajatuilla käyttöoikeuksilla, jotta moderaattorit ja yhteisön jäsenet voivat auttaa palvelimien ylläpidossa ilman pääkäyttäjän oikeuksia tai arkaluonteisia tunnistetietoja.

Tiedostonhallinta

Selaa, muokkaa, lataa ja lataa palvelintiedostoja – maailmoja, laajennuksia, asetuksia – suoraan selaimessa ilman SSH- tai SFTP-asiakasohjelmia.

Crafty Controller – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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