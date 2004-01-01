Asenna Crafty Controller yhden napsautuksen asennuksena.
Verkkopohjainen ohjauspaneeli useiden Minecraft Java- ja Bedrock-palvelimien luomiseen, määrittämiseen ja käyttämiseen yhdeltä hallintapaneelilta.
Crafty Controller – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Crafty Controller – mitä sillä voi rakentaa?
Crafty Controller on avoimen lähdekoodin verkkopohjainen käyttöliittymä Minecraft Java- ja Bedrock-palvelimien hallintaan yhdestä hallintapaneelista. Se korvaa SSH-istuntojen ja näyttöjen välillä jongleeraamisen palvelinkohtaisilla live-konsoleilla, sisäänrakennetulla tiedostonhallinnalla, ajoitetuilla tehtävillä ja yhden napsautuksen varmuuskopioilla — kaikki pakattuna siistiin verkkokäyttöliittymään monikäyttäjäroolipohjaisella pääsyllä.
Craftyn itseisännöinti VPS:lläsi säilyttää täyden omistajuuden maailmoistasi, laajennuskokoonpanoistasi ja pelaajatiedoistasi hallitsemallasi laitteistolla. Voit käynnistää uusia palvelimia suosituista jar-tyypeistä — vanilla, Paper, Spigot, Forge ja Bedrock — poistumatta selaimesta, ja jakaa rajatun hallinnan ystävien tai moderaattoreiden kanssa käyttämällä yksityiskohtaisia käyttöoikeuksia.
Crafty Controller – tärkeimmät ominaisuudet
Monipalvelinhallinta
Käynnistä, valvo ja käytä useita Minecraft Java- ja Bedrock-palvelimia rinnakkain yhdestä hallintapaneelista.
Verkkopohjainen konsoli
Striimaa reaaliaikaisia palvelinlokitietoja ja lähetä komentoja selaimesta, hakukelpoisen historian ja palvelinkohtaisen värikoodatun tulosteen kera.
Ajoitetut tehtävät
Automatisoi varmuuskopiot, uudelleenkäynnistykset ja komentojen suoritus cron-tyyppisten aikataulujen mukaisesti pitääksesi palvelimet toimintakunnossa ilman manuaalista puuttumista.
Roolipohjainen pääsy
Määritä käyttäjät rajatuilla käyttöoikeuksilla, jotta moderaattorit ja yhteisön jäsenet voivat auttaa palvelimien ylläpidossa ilman pääkäyttäjän oikeuksia tai arkaluonteisia tunnistetietoja.
Tiedostonhallinta
Selaa, muokkaa, lataa ja lataa palvelintiedostoja – maailmoja, laajennuksia, asetuksia – suoraan selaimessa ilman SSH- tai SFTP-asiakasohjelmia.
Crafty Controller – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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