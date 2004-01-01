Crafty Controller on avoimen lähdekoodin verkkopohjainen käyttöliittymä Minecraft Java- ja Bedrock-palvelimien hallintaan yhdestä hallintapaneelista. Se korvaa SSH-istuntojen ja näyttöjen välillä jongleeraamisen palvelinkohtaisilla live-konsoleilla, sisäänrakennetulla tiedostonhallinnalla, ajoitetuilla tehtävillä ja yhden napsautuksen varmuuskopioilla — kaikki pakattuna siistiin verkkokäyttöliittymään monikäyttäjäroolipohjaisella pääsyllä.

Craftyn itseisännöinti VPS:lläsi säilyttää täyden omistajuuden maailmoistasi, laajennuskokoonpanoistasi ja pelaajatiedoistasi hallitsemallasi laitteistolla. Voit käynnistää uusia palvelimia suosituista jar-tyypeistä — vanilla, Paper, Spigot, Forge ja Bedrock — poistumatta selaimesta, ja jakaa rajatun hallinnan ystävien tai moderaattoreiden kanssa käyttämällä yksityiskohtaisia käyttöoikeuksia.