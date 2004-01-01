Asenna Photoview yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity valokuvagalleria, joka peilaa tiedostojärjestelmäsi rakenteen eikä koskaan muokkaa alkuperäisiä tiedostojasi.
Photoview – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Photoview – mitä sillä voi rakentaa?
Photoview on nopea, itse isännöity valokuvagalleria, joka on rakennettu valokuvaajille ja perheille, jotka haluavat muistonsa hallitsemallaan infrastruktuurilla. Se lukee suoraan olemassa olevasta hakemistorakenteestasi – ei tuontiprosessia, ei tiedostojen uudelleenjärjestelyä – ja luo pikkukuvia ja esikatseluja automaattisesti omalla palvelimellasi.
Toisin kuin pilvipalveluiden valokuvapalvelut, Photoview pitää alkuperäiset tiedostosi koskemattomina ja yksityisinä. RAW-tiedostot, EXIF-metatiedot, GPS-koordinaatit ja kasvojentunnistus toimivat kaikki lähettämättä yhtään valokuvaa kolmannen osapuolen palveluun. Jokainen käyttäjä saa oman kirjastopolkunsa, mikä tekee siitä sopivan kotitalouksille tai pienille tiimeille, jotka jakavat yhden palvelimen.
Photoview – tärkeimmät ominaisuudet
Tiedostojärjestelmäpeilatut albumit
Olemassa oleva hakemistorakenteesi muuttuu automaattisesti albumirakenteeksesi — ei tuontia, ei uudelleenjärjestelyä, ei sidonnaisuutta.
RAW-tiedostotuki
Selaa ja esikatselee natiivisti RAW-kameramuotoja Darktablen kautta, joten valokuvaajat näkevät koko kirjastonsa ilman muuntamista.
Kasvojentunnistus
Tunnistaa ja ryhmittelee automaattisesti saman henkilön kuvat, mikä helpottaa tietyn henkilön kaikkien kuvien löytämistä tuhansien kuvien joukosta.
EXIF- ja GPS-metatiedot
Näyttää kunkin valokuvan kamera-asetukset, objektiivitiedot ja sijaintitiedot, valinnaisella Mapboxin tarjoamalla karttanäkymällä.
Turvallinen jakaminen
Luo julkisia jakolinkkejä yksittäisille kuville tai kokonaisille albumeille, valinnaisella salasanasuojauksella hallittua ulkoista käyttöä varten.
Monikäyttäjäkirjastot
Jokainen käyttäjätili vastaa omaa hakemistopolkuaan palvelimella, pitäen perheenjäsenet tai yhteistyökumppanit erillisissä kirjastoissa yhdestä instanssista.
Photoview – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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