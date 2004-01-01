Photoview on nopea, itse isännöity valokuvagalleria, joka on rakennettu valokuvaajille ja perheille, jotka haluavat muistonsa hallitsemallaan infrastruktuurilla. Se lukee suoraan olemassa olevasta hakemistorakenteestasi – ei tuontiprosessia, ei tiedostojen uudelleenjärjestelyä – ja luo pikkukuvia ja esikatseluja automaattisesti omalla palvelimellasi.

Toisin kuin pilvipalveluiden valokuvapalvelut, Photoview pitää alkuperäiset tiedostosi koskemattomina ja yksityisinä. RAW-tiedostot, EXIF-metatiedot, GPS-koordinaatit ja kasvojentunnistus toimivat kaikki lähettämättä yhtään valokuvaa kolmannen osapuolen palveluun. Jokainen käyttäjä saa oman kirjastopolkunsa, mikä tekee siitä sopivan kotitalouksille tai pienille tiimeille, jotka jakavat yhden palvelimen.