phpMyAdmin on laajimmin käytetty verkkopohjainen hallintatyökalu MySQL- ja MariaDB-tietokannoille, johon miljoonat kehittäjät ja tietokannan ylläpitäjät ovat luottaneet yli kahden vuosikymmenen ajan. Se tarjoaa kattavan graafisen käyttöliittymän tietojen selaamiseen, SQL-kyselyjen suorittamiseen, taulukoiden ja indeksien hallintaan, käyttäjäoikeuksien käsittelyyn sekä tietojen tuontiin tai vientiin – kaikki ilman komentorivikäyttöä.

Tämä käyttöönotto toimii mielivaltaisessa palvelintilassa, jonka avulla voit muodostaa yhteyden mihin tahansa MySQL- tai MariaDB-instanssiin syöttämällä sen tunnistetiedot kirjautumisen yhteydessä. phpMyAdminin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tietokantaliikenteen verkossasi ja tarjoaa aina käytettävissä olevan pääsyn, joka on suojattu HTTPS:n takana.