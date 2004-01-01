Asenna phpMyAdmin yhden napsautuksen asennuksena.
Verkkopohjainen hallintatyökalu MySQL- ja MariaDB-tietokantojen hallintaan intuitiivisen graafisen käyttöliittymän kautta.
phpMyAdmin – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
phpMyAdmin – mitä sillä voi rakentaa?
phpMyAdmin on laajimmin käytetty verkkopohjainen hallintatyökalu MySQL- ja MariaDB-tietokannoille, johon miljoonat kehittäjät ja tietokannan ylläpitäjät ovat luottaneet yli kahden vuosikymmenen ajan. Se tarjoaa kattavan graafisen käyttöliittymän tietojen selaamiseen, SQL-kyselyjen suorittamiseen, taulukoiden ja indeksien hallintaan, käyttäjäoikeuksien käsittelyyn sekä tietojen tuontiin tai vientiin – kaikki ilman komentorivikäyttöä.
Tämä käyttöönotto toimii mielivaltaisessa palvelintilassa, jonka avulla voit muodostaa yhteyden mihin tahansa MySQL- tai MariaDB-instanssiin syöttämällä sen tunnistetiedot kirjautumisen yhteydessä. phpMyAdminin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tietokantaliikenteen verkossasi ja tarjoaa aina käytettävissä olevan pääsyn, joka on suojattu HTTPS:n takana.
phpMyAdmin – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen tietokannan hallinta
Selaa, hae, muokkaa ja poista tietueita tietokannoista ja taulukoista intuitiivisen verkkokäyttöliittymän kautta.
SQL-kyselyeditori
Suorita kyselyitä syntaksikorostuksella, automaattisella täydennyksellä ja visuaalisella kyselyrakentajalla monimutkaisiin toimintoihin.
Tuo ja vie
Siirrä tietoja sisään ja ulos käyttäen SQL:ää, CSV:tä, XML:ää, JSON:ia ja muita suosittuja formaatteja konfiguroitavilla asetuksilla.
Käyttäjäoikeuksien hallinta
Luo ja hallitse tietokannan käyttäjätilejä tarkalla käyttöoikeuksien hallinnalla MySQL-palvelimilla.
Monipalvelintuki
Yhdistä eri MySQL- ja MariaDB-instansseihin yhdestä phpMyAdmin-käyttöönotosta käyttämällä mielivaltaista palvelintilaa.
Palvelimen valvonta
Tarkastele tietokannan ja taulukon tilastoja, seuraa palvelimen tilamittareita ja tarkkaile suorituskykyä reaaliaikaisesti.
phpMyAdmin – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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