bknd on avoimen lähdekoodin taustajärjestelmä, joka yhdistää tietomallinnuksen, todennuksen, mediankäsittelyn ja työnkulun primitiivit yhdeksi kevyeksi palveluksi integroidulla hallintakäyttöliittymällä. Se on rakennettu verkkostandardien eikä yhden ajonaikaisen ympäristön varaan, ja se toimii missä tahansa, Nodesta ja Bunista Cloudflare Workersiin, Verceliin ja Deno Deployyn asti, adapteripohjaisella pääsyllä SQLiteen, LibSQLiin tai Postgresiin pakottamatta abstraktioita tietokanta-ajurisi päälle.

bknd:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi korvaa toimittajalukitut BaaS-alustat, kuten Firebase tai Supabase, kannettavalla taustajärjestelmällä, jonka omistat täysin. Ei ole pyyntökohtaisia maksuja, rivirajoituksia eikä yllättäviä hintoja projektisi kasvaessa prototyypistä tuotantoon.