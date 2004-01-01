Asenna bknd yhdellä napsautuksella.
Kevyt Firebase-vaihtoehto, joka yhdistää tietokannan, todennuksen, median ja hallintakäyttöliittymän yhdeksi itse isännöidyksi taustaohjelmaksi.
bknd – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
bknd – mitä sillä voi rakentaa?
bknd on avoimen lähdekoodin taustajärjestelmä, joka yhdistää tietomallinnuksen, todennuksen, mediankäsittelyn ja työnkulun primitiivit yhdeksi kevyeksi palveluksi integroidulla hallintakäyttöliittymällä. Se on rakennettu verkkostandardien eikä yhden ajonaikaisen ympäristön varaan, ja se toimii missä tahansa, Nodesta ja Bunista Cloudflare Workersiin, Verceliin ja Deno Deployyn asti, adapteripohjaisella pääsyllä SQLiteen, LibSQLiin tai Postgresiin pakottamatta abstraktioita tietokanta-ajurisi päälle.
bknd:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi korvaa toimittajalukitut BaaS-alustat, kuten Firebase tai Supabase, kannettavalla taustajärjestelmällä, jonka omistat täysin. Ei ole pyyntökohtaisia maksuja, rivirajoituksia eikä yllättäviä hintoja projektisi kasvaessa prototyypistä tuotantoon.
bknd – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen tietomallinnus
Määrittele entiteetit, kentät ja suhteet hallintakäyttöliittymän kautta ja saat välittömästi REST-päätepisteet sekä tyypitetyn TypeScript SDK:n jokaiselle kokoelmalle.
Sisäänrakennettu todennus
Sähköposti- ja salasanakirjautuminen, JWT-tunnukset, roolit ja käyttöoikeudet sisältyvät valmiina, korvaten useimmissa sovelluksissa kolmannen osapuolen identiteettipalvelut.
Integroitu mediankäsittely
Lataa, tallenna ja jaa tiedostoja paikallisesti tai S3-yhteensopivien palveluntarjoajien, kuten R2:n, Tigrisin ja Minion, kautta ilman erillisen tallennuspinon asentamista.
Työnkulun automatisointi
Luo monivaiheisia työnkulkuja, jotka reagoivat tietomuutoksiin, ajoittavat tehtäviä ja kutsuvat ulkoisia API-rajapintoja suoraan samasta taustajärjestelmästä, joka pyörittää sovellustasi.
Kehyssovittimet
Sovittimet Next.jsille, React Routerille, Astrolle, Vitelle, AWS Lambdalle ja muille antavat sinun upottaa saman bknd-instanssin olemassa olevaan käyttöliittymäprojektiin.
bknd – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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