ClassroomIO on täysin avoimen lähdekoodin oppimisen hallintajärjestelmä, joka on rakennettu yrityksille, joiden on järjestettävä vaatimustenmukaisuuskoulutuksia, asiakaskoulutusakatemioita ja kumppanisertifiointiohjelmia yhdeltä alustalta. Se sisältää rajattomasti kursseja, oppitunteja, harjoituksia, usean organisaation työtiloja, brändättyjä sertifikaatteja ja tekoälypohjaisen kurssinrakentajan, joka luonnostelee sinulle sisällön ja oppituntien rungot.

ClassroomIO:n itseisännöinti omalla VPS:llä pitää oppijoiden tiedot, sertifikaattitunnukset ja koulutuksen auditointitiedot hallinnassasi – ei paikkakohtaisia maksuja, ei toimittajalukitusta eikä kolmatta osapuolta organisaatiosi ja sen koulutustietojen välillä. Järjestelmä toimitetaan Postgresin, Redisin ja S3-yhteensopivan objektitallennustilan kanssa, joten koko LMS toimii ilman ulkoisia palveluita.