Ota ClassroomIO käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin oppimisen hallintajärjestelmä vaatimustenmukaisuuteen, asiakaskoulutukseen ja kumppanikoulutusohjelmiin.
ClassroomIO – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ClassroomIO – mitä sillä voi rakentaa?
ClassroomIO on täysin avoimen lähdekoodin oppimisen hallintajärjestelmä, joka on rakennettu yrityksille, joiden on järjestettävä vaatimustenmukaisuuskoulutuksia, asiakaskoulutusakatemioita ja kumppanisertifiointiohjelmia yhdeltä alustalta. Se sisältää rajattomasti kursseja, oppitunteja, harjoituksia, usean organisaation työtiloja, brändättyjä sertifikaatteja ja tekoälypohjaisen kurssinrakentajan, joka luonnostelee sinulle sisällön ja oppituntien rungot.
ClassroomIO:n itseisännöinti omalla VPS:llä pitää oppijoiden tiedot, sertifikaattitunnukset ja koulutuksen auditointitiedot hallinnassasi – ei paikkakohtaisia maksuja, ei toimittajalukitusta eikä kolmatta osapuolta organisaatiosi ja sen koulutustietojen välillä. Järjestelmä toimitetaan Postgresin, Redisin ja S3-yhteensopivan objektitallennustilan kanssa, joten koko LMS toimii ilman ulkoisia palveluita.
ClassroomIO – tärkeimmät ominaisuudet
Vaatimustenmukaisuuskoulutus
Seuraa määräaikoja, uusimisia, armonaikoja ja vapautuksia brändätyillä todistuksilla ja mukautetuilla tunnuksilla säänneltyihin koulutusohjelmiin.
AI-kurssikone
Luo kurssin jäsennyksiä, oppituntien sisältöä ja tehtäviä käyttäen Geminiä, GPT-4o:ta tai Claudea — ja viimeistele sitten tulos editorissa.
AI-oppituntituutori
Oppitunnin sisäinen tekoälyavustaja vastaa oppijan kysymyksiin sivulla, perustuen ympäröivään kurssimateriaaliin.
Ohjelmat ja kohortit
Ryhmittele kurssit ohjelmiksi, joissa on tavoitteet, kohorttien aikataulutus, tiiminhallinta ja yhteinen edistymisen seuranta.
Moniorganisaatiotyötilat
Hallinnoi erillisiä organisaatioita omalla brändäyksellään, mukautetuilla verkkotunnuksilla ja opettajilla yhdestä ClassroomIO-instanssista.
REST API ja Webhooks
Rekisteröi käyttäjiä, käynnistä automaatioita ja vastaanota tapahtumia, kuten certificate.issued tai enrollment.completed, integroidaksesi ClassroomIO:n järjestelmääsi.
ClassroomIO – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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