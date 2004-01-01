Asenna Iceshrimp yhden napsautuksen asennuksella.
Hajautettu ActivityPub-sosiaalinen verkosto, joka on rakennettu .NET-alustalle ja joka on Misskeyn seuraaja nopeammalla ja kevyemmällä taustaohjelmistolla.
Iceshrimp – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Iceshrimp – mitä sillä voi rakentaa?
Iceshrimp.NET on Iceshrimp fediverse-palvelimen täydellinen uudelleenkirjoitus, jossa alkuperäinen Node.js-pino on vaihdettu moderniin .NET-taustaohjelmaan ja Blazor WebAssembly -käyttöliittymään. Tuloksena on federoitu sosiaalinen verkosto, joka käyttää ActivityPubia murto-osalla Misskey-perheen palvelimien muisti- ja suorittimen jalanjäljestä, pysyen samalla täysin yhteensopivana laajemman fediversen kanssa.
Iceshrimpin itseisännöinti VPS:lläsi pitää yhteisösi, sisältösi ja moderointikäytäntösi hallinnassasi — ilman algoritmisia syötteitä, mainontaa ja alustasidonnaisuutta. Mastodon-yhteensopiva API antaa käyttäjien myös säilyttää suosikkimobiili- ja verkkosovelluksensa.
Iceshrimp – tärkeimmät ominaisuudet
ActivityPub-federaatio
Yhdistyy natiivisti Mastodoniin, Misskeyhin, Pleromaan ja muuhun fediverseen, jotta käyttäjäsi voivat seurata ja olla vuorovaikutuksessa tuhansien itsenäisten palvelimien välillä.
Mastodon-yhteensopiva API
Sisäänrakennettu tuki suosituille Mastodon-asiakasohjelmille, kuten Elk, Phanpy, Ice Cubes ja Tusky, tarkoittaa, että käyttäjät voivat jatkaa jo rakastamiensa sovellusten käyttöä.
Kevyt .NET-taustaohjelmisto
Täysin uusi .NET-taustaohjelma on huomattavasti nopeampi ja resurssitehokkaampi kuin Misskey-perheen palvelimet, mikä tekee pienemmistä VPS-sopimuksista käyttökelpoisia federoidussa isännöinnissä.
Konfiguroitava julkinen esikatselu
Vain HTML-muotoinen julkinen esikatselu antaa uloskirjautuneiden vierailijoiden selata paikallista sisältöä paljastamatta koko asiakassovellusta, ja siinä on yksityiskohtaiset hallintamahdollisuudet näytettävän sisällön suhteen.
Valtuutetut nouto- ja estolistat
Sisäänrakennettu tuki valtuutetulle haulle, estolista- tai sallittujen listan federaatiotiloille ja konfiguroitavalle allekirjoituksen vahvistukselle antaa järjestelmänvalvojille tehokkaat moderointityökalut.
Siirtyminen Iceshrimp-JS:stä
Hyvin tuettu päivityspolku tarkoittaa, että olemassa olevat Iceshrimp-JS-instanssit voivat siirtyä uuteen taustaohjelmaan menettämättä tilejä, julkaisuja tai seuraajia.
Iceshrimp – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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