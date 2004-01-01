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Hajautettu ActivityPub-sosiaalinen verkosto, joka on rakennettu .NET-alustalle ja joka on Misskeyn seuraaja nopeammalla ja kevyemmällä taustaohjelmistolla.

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400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
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KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Iceshrimp – mitä sillä voi rakentaa?

Iceshrimp.NET on Iceshrimp fediverse-palvelimen täydellinen uudelleenkirjoitus, jossa alkuperäinen Node.js-pino on vaihdettu moderniin .NET-taustaohjelmaan ja Blazor WebAssembly -käyttöliittymään. Tuloksena on federoitu sosiaalinen verkosto, joka käyttää ActivityPubia murto-osalla Misskey-perheen palvelimien muisti- ja suorittimen jalanjäljestä, pysyen samalla täysin yhteensopivana laajemman fediversen kanssa.

Iceshrimpin itseisännöinti VPS:lläsi pitää yhteisösi, sisältösi ja moderointikäytäntösi hallinnassasi — ilman algoritmisia syötteitä, mainontaa ja alustasidonnaisuutta. Mastodon-yhteensopiva API antaa käyttäjien myös säilyttää suosikkimobiili- ja verkkosovelluksensa.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Iceshrimp – tärkeimmät ominaisuudet

ActivityPub-federaatio

Yhdistyy natiivisti Mastodoniin, Misskeyhin, Pleromaan ja muuhun fediverseen, jotta käyttäjäsi voivat seurata ja olla vuorovaikutuksessa tuhansien itsenäisten palvelimien välillä.

Mastodon-yhteensopiva API

Sisäänrakennettu tuki suosituille Mastodon-asiakasohjelmille, kuten Elk, Phanpy, Ice Cubes ja Tusky, tarkoittaa, että käyttäjät voivat jatkaa jo rakastamiensa sovellusten käyttöä.

Kevyt .NET-taustaohjelmisto

Täysin uusi .NET-taustaohjelma on huomattavasti nopeampi ja resurssitehokkaampi kuin Misskey-perheen palvelimet, mikä tekee pienemmistä VPS-sopimuksista käyttökelpoisia federoidussa isännöinnissä.

Konfiguroitava julkinen esikatselu

Vain HTML-muotoinen julkinen esikatselu antaa uloskirjautuneiden vierailijoiden selata paikallista sisältöä paljastamatta koko asiakassovellusta, ja siinä on yksityiskohtaiset hallintamahdollisuudet näytettävän sisällön suhteen.

Valtuutetut nouto- ja estolistat

Sisäänrakennettu tuki valtuutetulle haulle, estolista- tai sallittujen listan federaatiotiloille ja konfiguroitavalle allekirjoituksen vahvistukselle antaa järjestelmänvalvojille tehokkaat moderointityökalut.

Siirtyminen Iceshrimp-JS:stä

Hyvin tuettu päivityspolku tarkoittaa, että olemassa olevat Iceshrimp-JS-instanssit voivat siirtyä uuteen taustaohjelmaan menettämättä tilejä, julkaisuja tai seuraajia.

Iceshrimp – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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