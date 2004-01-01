Iceshrimp.NET on Iceshrimp fediverse-palvelimen täydellinen uudelleenkirjoitus, jossa alkuperäinen Node.js-pino on vaihdettu moderniin .NET-taustaohjelmaan ja Blazor WebAssembly -käyttöliittymään. Tuloksena on federoitu sosiaalinen verkosto, joka käyttää ActivityPubia murto-osalla Misskey-perheen palvelimien muisti- ja suorittimen jalanjäljestä, pysyen samalla täysin yhteensopivana laajemman fediversen kanssa.

Iceshrimpin itseisännöinti VPS:lläsi pitää yhteisösi, sisältösi ja moderointikäytäntösi hallinnassasi — ilman algoritmisia syötteitä, mainontaa ja alustasidonnaisuutta. Mastodon-yhteensopiva API antaa käyttäjien myös säilyttää suosikkimobiili- ja verkkosovelluksensa.