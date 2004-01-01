Ota Kafbat Kafka UI käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä Apache Kafka -klustereiden hallintaan ja valvontaan, suositun Provectus kafka-ui -projektin seuraaja.
Kafbat Kafka UI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kafbat Kafka UI – mitä sillä voi rakentaa?
Kafbat Kafka UI on ilmainen, avoimen lähdekoodin verkkokojelauta Apache Kafka -klustereiden hallintaan. Provectus kafka-ui:n yhteisövetoisena seuraajana se tarjoaa hiotun käyttöliittymän välittäjien tarkasteluun, aiheiden hallintaan, viestien selaamiseen ja kuluttajaryhmän viiveen seurantaan – kaikki ilman komentorivityökaluja. Moniklusterituki antaa sinun hallita jokaista Kafka-ympäristöä yhdestä näkymästä.
Kafbat Kafka UI:n itseisännöinti omalla VPS:llä pitää viestidatasi ja klusterin tunnistetietosi kokonaan infrastruktuurissasi. Tämä malli sisältää yhden solmun Kafka-välittäjän, joka toimii KRaft-tilassa (ZooKeeperiä ei tarvita), tarjoten sinulle tuotantovalmiin Kafka-pinon, joka on käyttövalmis yhdellä napsautuksella.
Kafbat Kafka UI – tärkeimmät ominaisuudet
Aihehallinta
Luo, määritä ja poista aiheita reaaliaikaisilla osiointi- ja replikointiasetuksilla koskematta Kafka CLI:hin.
Viestiselain
Tutki Kafka-viestejä JSON-, pelkkä teksti- tai Avro-muodoissa CEL-pohjaisella suodatuksella löytääksesi juuri tarvitsemasi tietueet.
Kuluttajaryhmän seuranta
Seuraa kuluttajaryhmän siirtymiä, osioiden määrityksiä ja viivemittareita havaitaksesi käsittelyn pullonkaulat ennen kuin ne vaikuttavat jatkojärjestelmiin.
Moniklusterituki
Yhdistä useita Kafka-klustereita yhteen hallintapaneeliin ja vaihda niiden välillä välittömästi saadaksesi keskitetyn näkyvyyden eri ympäristöissä.
KRaft Mode -välittäjä
Mukana toimitettu Kafka-välittäjä toimii KRaft-tilassa — ilman ZooKeeper-riippuvuutta — yksinkertaistaen käyttöönottoa ja pienentäen toiminnallista jalanjälkeä.
Kafbat Kafka UI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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