Ota Lowcoder käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta sisäisten sovellusten, koontinäyttöjen ja hallintapaneelien rakentamiseen vedä ja pudota -toiminnolla ja todellisilla tietoliittimillä.
Lowcoder – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Lowcoder – mitä sillä voi rakentaa?
Lowcoder on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, jonka avulla kehittäjät ja operatiiviset tiimit voivat koota sisäisiä työkaluja, hallintapaneeleja ja asiakasportaaleja visuaalisella vedä ja pudota -rakentajalla. Yli 50 komponentin, natiivien tietokanta- ja REST API -liittimien sekä täyden JavaScript-tuen ansiosta liiketoimintalogiikalle tiimit toimittavat toimivia sovelluksia tunneissa viikkojen sijaan – ilman käyttöliittymän uudelleenrakentamista tyhjästä.
Lowcoderin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää sovelluslogiikan, tietolähteen tunnistetiedot ja sisäiset käyttäjätiedot infrastruktuurissasi. Ei ole käyttäjäkohtaisia maksuja, ei käyttörajoituksia eikä kolmannen osapuolen pääsyä työnkulkuihin, joista yrityksesi on riippuvainen päivittäin.
Lowcoder – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen vedä ja pudota -rakennustyökalu
Kokoa käyttöliittymiä yli 50 valmiista komponentista — taulukoista, lomakkeista, kaavioista, modaaleista ja muista — ja sido ne suoraan tietokyselyihin kirjoittamatta HTML:ää tai CSS:ää.
Natiivit dataliittimet
Yhdistä PostgreSQLiin, MySQLiin, MongoDB:hen, Redisiin, REST-rajapintoihin, GraphQLiin ja suosittuihin SaaS-työkaluihin kirjoittamatta mukautettua integraatiokoodia.
JavaScript-liiketoimintalogiikka
Kirjoita sisäistä JavaScriptiä kyselyihin ja tapahtumankäsittelijöihin ilmaistaksesi tiedonmuunnoksia ja työnkulkuja, joita puhtaat no-code-työkalut eivät pysty tallentamaan.
Uudelleenkäytettävät moduulit
Pakkaa yleisesti käytetyt näytöt moduuleiksi ja upota ne useisiin sovelluksiin, pitäen sisäiset työkalut johdonmukaisina luettelon kasvaessa.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä sovelluskohtaiset, sivukohtaiset ja kyselykohtaiset käyttöoikeudet, jotta jokainen tiimin jäsen näkee vain rooliinsa olennaiset työkalut ja tiedot.
Sovelluksen upotus ja API
Upota Lowcoder-sovelluksia olemassa oleville sivustoille ja ohjaa niitä REST-rajapinnan kautta, sovittaen matalan koodin työnkulkuja laajempaan tuotepintaasi.
Lowcoder – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.