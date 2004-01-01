Lowcoder on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, jonka avulla kehittäjät ja operatiiviset tiimit voivat koota sisäisiä työkaluja, hallintapaneeleja ja asiakasportaaleja visuaalisella vedä ja pudota -rakentajalla. Yli 50 komponentin, natiivien tietokanta- ja REST API -liittimien sekä täyden JavaScript-tuen ansiosta liiketoimintalogiikalle tiimit toimittavat toimivia sovelluksia tunneissa viikkojen sijaan – ilman käyttöliittymän uudelleenrakentamista tyhjästä.

Lowcoderin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää sovelluslogiikan, tietolähteen tunnistetiedot ja sisäiset käyttäjätiedot infrastruktuurissasi. Ei ole käyttäjäkohtaisia maksuja, ei käyttörajoituksia eikä kolmannen osapuolen pääsyä työnkulkuihin, joista yrityksesi on riippuvainen päivittäin.