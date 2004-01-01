Ota Microcks käyttöön yhdellä napsautuksella.
CNCF:n inkubointivaiheen alusta rajapintojen mallinnukseen ja sopimustestaukseen REST-, GraphQL-, gRPC- ja AsyncAPI-rajapintoja varten.
Microcks – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Microcks – mitä sillä voi rakentaa?
Microcks on avoimen lähdekoodin, pilvinatiivi alusta API-rajapintojen pilkkaamiseen ja testaamiseen kaikkien tärkeimpien protokollien – REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP ja AsyncAPI – yli. Sen sijaan, että ylläpidettäisiin käsin kirjoitettuja stubbeja, tiimit tuovat olemassa olevat API-sopimuksensa, ja Microcks luo automaattisesti realistisia pilkkauksia, jotka heijastavat todellista palvelukäyttäytymistä, nopeuttaen kehitystä ilman taustatiimien odottelua.
CNCF Incubating -projektina Microcks on rakennettu CI/CD-integraatiota varten ja se sopii luonnollisesti DevOps-putkiin. Itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan API-testitiedoistasi, poistaa ulkoiset SaaS-riippuvuudet ja antaa sinun pilkata sisäisiä palveluita, joihin pilvitestausalustat eivät koskaan pääse.
Microcks – tärkeimmät ominaisuudet
Moniprotokolla API-mockaus
Simuloi REST-, GraphQL-, gRPC-, SOAP- ja AsyncAPI-palveluita yhdeltä alustalta — erillisiä työkaluja ei tarvita kullekin protokollalle.
Sopimusvetoinen testaus
Tuo OpenAPI-, AsyncAPI-, Postman- tai gRPC-määritykset ja varmista automaattisesti, että toteutuksesi ovat sovittujen sopimusten mukaisia CI/CD-putkissa.
Dynaaminen vastauksen generointi
Käytä mallipohjia ja lausekkeita valevastauksissa luodaksesi realistista, vaihtelevaa dataa staattisten kiinteiden arvojen sijaan, parantaen testikattavuutta.
CI/CD-putken integrointi
Natiivi tuki GitHub Actionsille, Jenkinsille ja Tektonille antaa sinun suorittaa vaatimustenmukaisuustestejä automaattisesti jokaisella commitilla ilman manuaalista puuttumista.
Postman-kokoelman tuonti
Käytä uudelleen olemassa olevia Postman-kokoelmiasi mallimäärityksinä ja testisarjoina, suojaten tiimisi jo tekemää investointia API-dokumentaatioon.
Microcks – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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