Microcks on avoimen lähdekoodin, pilvinatiivi alusta API-rajapintojen pilkkaamiseen ja testaamiseen kaikkien tärkeimpien protokollien – REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP ja AsyncAPI – yli. Sen sijaan, että ylläpidettäisiin käsin kirjoitettuja stubbeja, tiimit tuovat olemassa olevat API-sopimuksensa, ja Microcks luo automaattisesti realistisia pilkkauksia, jotka heijastavat todellista palvelukäyttäytymistä, nopeuttaen kehitystä ilman taustatiimien odottelua.

CNCF Incubating -projektina Microcks on rakennettu CI/CD-integraatiota varten ja se sopii luonnollisesti DevOps-putkiin. Itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan API-testitiedoistasi, poistaa ulkoiset SaaS-riippuvuudet ja antaa sinun pilkata sisäisiä palveluita, joihin pilvitestausalustat eivät koskaan pääse.