Jopa 69 % alennus Sim Studio tuotteelle

Deploy Sim Studio in one click installation.

Open-source visual platform for building and deploying AI agent workflows without extensive coding.

Julkaise sovelluksesi vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
10,99â‚¬/kk
Valitse paketti
30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuu
Deploy Sim Studio in one click installation.

Sim Studio â€“ valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintÃ¤
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintÃ¤
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintÃ¤
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintÃ¤
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisÃ¤ltÃ¤Ã¤ kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pÃ¤Ã¤sy konttilokeihin
Yhden klikkauksen pÃ¤ivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pÃ¤Ã¤sy konttilokeihin
Yhden klikkauksen pÃ¤ivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukÃ¤teen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien mÃ¤Ã¤rÃ¤llÃ¤.

Sim Studio â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?

Sim Studio is an open-source platform for building and deploying AI agent workflows through an intuitive canvas-based interface. It eliminates the need for deep ML expertise by letting you connect agents, tools, and data blocks visually â€” going from idea to production AI automation in minutes rather than weeks.

Self-hosting Sim Studio on your VPS keeps your proprietary data and AI configurations off third-party servers. The platform integrates with OpenAI, Claude, Groq, and local Ollama models, and includes a built-in pgvector database for knowledge base creation â€” giving your team a complete AI workflow engine under your full control.

Aloita tÃ¤stÃ¤
{name} â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?

Sim Studio â€“ tÃ¤rkeimmÃ¤t ominaisuudet

Visual Workflow Builder

Drag-and-drop canvas lets you connect agents, tools, and blocks to design complex AI automations without writing code.

Multi-Model Support

Connect to OpenAI, Claude, Groq, or local Ollama models from a single interface, switching providers without reworking your workflows.

Vector Knowledge Bases

Upload documents and generate embeddings stored in pgvector, giving your agents accurate context-aware retrieval for specialized tasks.

Real-Time Execution

WebSocket-based updates deliver live workflow execution feedback, so you can monitor and debug agent runs as they happen.

Built-In Copilot

Natural language Copilot generates nodes and fixes errors automatically, accelerating workflow creation for non-technical team members.

Sim Studio â€“ miksi kÃ¤yttÃ¤Ã¤ Hostingerissa?

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti lÃ¤heltÃ¤ yleisÃ¶Ã¤si parantaaksesi latausnopeuksia. MeillÃ¤ on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja EtelÃ¤-Amerikassa.
Aloita tÃ¤stÃ¤
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyvÃ¤inen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! KÃ¤yttÃ¶aika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikÃ¤ pitÃ¤Ã¤ sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystÃ¤ni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin ðŸš€

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! HyvÃ¤ hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa kÃ¤yttÃ¤jiensÃ¤ aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. HyvÃ¤ tuki. Luotettava. Tuntuu erittÃ¤in vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttÃ¤ Hostingerin tukeen menetettyÃ¤ni pÃ¤Ã¤syn itse yllÃ¤pidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kÃ¤rsivÃ¤llisiÃ¤ ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tÃ¤ssÃ¤ N8N-pÃ¤ivityksessÃ¤ Hostingerin VPS:llÃ¤ni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielÃ¤ kerran Carla.

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Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikÃ¤ koskaan kaadu.

Martin K
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Yritys on loistava. Olen erittÃ¤in tyytyvÃ¤inen sen kautta kÃ¤yttÃ¤miini palveluihin. Ne eivÃ¤t ole yhtÃ¤ kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvÃ¤t VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuu

Kokeile ilman riskejÃ¤ 30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuumme turvin. Katso lisÃ¤tiedot hyvityskÃ¤ytÃ¤nnÃ¶stÃ¤mme.

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