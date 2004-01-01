Weaviate on avoimen lähdekoodin vektoritietokanta, joka on suunniteltu tekoälypohjaisiin sovelluksiin. Se tallentaa dataobjekteja vektorisijoitustensa rinnalle, mahdollistaen nopean semanttisen samankaltaisuushaun, joka ylittää avainsanojen täsmäytyksen löytääkseen käsitteellisesti liittyvää sisältöä. Se tukee hybridihakua, joka yhdistää vektori- ja avainsanapohjaiset lähestymistavat optimaalisen hakutarkkuuden saavuttamiseksi.

Weaviaten itseisännöinti VPS:llä antaa tekoälysovelluksille oman vektorivaraston ilman kyselykohtaisia maksuja ja täyden hallinnan datan sijainnista. Se integroituu tärkeimpien LLM-palveluntarjoajien, kuten OpenAI:n, Coheren ja Hugging Facen, kanssa ja yhdistyy suoraan LangChainiin ja LlamaIndexiin RAG-putkien ja semanttisten hakuominaisuuksien rakentamiseksi.