Asenna Weaviate yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin vektoritietokanta tekoälysovelluksiin semanttisella haulla, hybridihaulla ja LLM-integraatioilla.
Weaviate – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Weaviate – mitä sillä voi rakentaa?
Weaviate on avoimen lähdekoodin vektoritietokanta, joka on suunniteltu tekoälypohjaisiin sovelluksiin. Se tallentaa dataobjekteja vektorisijoitustensa rinnalle, mahdollistaen nopean semanttisen samankaltaisuushaun, joka ylittää avainsanojen täsmäytyksen löytääkseen käsitteellisesti liittyvää sisältöä. Se tukee hybridihakua, joka yhdistää vektori- ja avainsanapohjaiset lähestymistavat optimaalisen hakutarkkuuden saavuttamiseksi.
Weaviaten itseisännöinti VPS:llä antaa tekoälysovelluksille oman vektorivaraston ilman kyselykohtaisia maksuja ja täyden hallinnan datan sijainnista. Se integroituu tärkeimpien LLM-palveluntarjoajien, kuten OpenAI:n, Coheren ja Hugging Facen, kanssa ja yhdistyy suoraan LangChainiin ja LlamaIndexiin RAG-putkien ja semanttisten hakuominaisuuksien rakentamiseksi.
Weaviate – tärkeimmät ominaisuudet
Semanttinen vektorihaku
Löydä käsitteellisesti samankaltaista sisältöä vektorisijoitusten avulla tarkan avainsanojen täsmäytyksen sijaan, mikä tuottaa älykkäämpiä hakutuloksia.
Hybridi Haku
Yhdistä vektorin samankaltaisuus ja BM25-avainsanahaku konfiguroitavalla painotuksella molempien hakumenetelmien parhaiden puolien hyödyntämiseksi.
LLM-integraatiot
Sisäänrakennetut moduulit yhdistävät Weaviate-palvelun OpenAI:hin, Cohereen ja Hugging Faceen automaattista upotusten luomista ja generatiivisia kyselyitä varten.
GraphQL & REST API
Kysy ja hallitse tietoja GraphQL API:n tai REST-rajapintojen kautta asiakaskirjastoilla Pythonille, JavaScriptille, Golle ja Javalle.
Monimuotoinen tuki
Tallenna ja hae teksti-, kuva-, ääni- ja video-objekteista käyttäen kullekin tietotyypille sopivaa vektorointimoduulia.
Weaviate – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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