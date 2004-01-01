Ota Gotenberg käyttöön yhdellä napsautuksella.
Tilaton Docker API HTML:n, Office-dokumenttien ja URL-osoitteiden muuntamiseen korkealaatuisiksi PDF-tiedostoiksi.
Gotenberg – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Gotenberg – mitä sillä voi rakentaa?
Gotenberg on kehittäjäkeskeinen, tilaton HTTP-rajapinta PDF-tiedostojen luomiseen ja asiakirjojen muuntamiseen. Chromiumin ja LibreOfficen pohjalle rakennettu se muuntaa HTML-sivuja, Markdownia, URL-osoitteita, Word-asiakirjoja, Excel-taulukoita ja paljon muuta PDF-tiedostoiksi yhdellä API-kutsulla — ilman asiakaskirjastoja, asennusriippuvuuksia tai tilan hallintaa pyyntöjen välillä.
Gotenbergin itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää asiakirjojen käsittelyn infrastruktuurissasi, poistaen muuntokohtaiset SaaS-maksut, poistaen arkaluonteisiin asiakirjoihin liittyvät tietosuojahuolet ja mahdollistaen integroinnin sisäisiin palveluihin, joihin ulkoiset API:t eivät pääse.
Gotenberg – tärkeimmät ominaisuudet
HTML:stä PDF:ksi
Muunna mikä tahansa HTML-sivu tai URL-osoite PDF:ksi käyttämällä täyttä Chromium-moottoria, säilyttäen fontit, CSS:n ja JavaScriptillä renderöidyn sisällön täsmälleen samalla tavalla kuin ne näkyvät selaimessa.
Office-asiakirjojen muuntaminen
Muunna Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostot PDF-muotoon LibreOffice-integraation avulla, tukien kaikkia Microsoft Office- ja OpenDocument-tiedostomuotoja.
Tilaton arkkitehtuuri
Jokainen API-pyyntö on täysin riippumaton ilman istuntotilaa, mikä tekee Gotenbergistä helposti skaalautuvan ja turvallisen käynnistää uudelleen tai korvata ilman tietojen menetystä.
Webhook-tuki
Siirrä pitkäkestoiset muunnokset asynkronisiin webhook-takaisinkutsuihin, vapauttaen sovelluksesi estymästä suurten asiakirjojen käsittelyn aikana.
Prometheus Mittarit
Sisäänrakennettu mittaripäätepiste tarjoaa välittömän näkyvyyden pyyntöjen määriin, muunnoskestoihin ja jonojen syvyyksiin dokumenttiputkesi seurantaa varten.
Gotenberg – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.