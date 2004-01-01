Gotenberg on kehittäjäkeskeinen, tilaton HTTP-rajapinta PDF-tiedostojen luomiseen ja asiakirjojen muuntamiseen. Chromiumin ja LibreOfficen pohjalle rakennettu se muuntaa HTML-sivuja, Markdownia, URL-osoitteita, Word-asiakirjoja, Excel-taulukoita ja paljon muuta PDF-tiedostoiksi yhdellä API-kutsulla — ilman asiakaskirjastoja, asennusriippuvuuksia tai tilan hallintaa pyyntöjen välillä.

Gotenbergin itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää asiakirjojen käsittelyn infrastruktuurissasi, poistaen muuntokohtaiset SaaS-maksut, poistaen arkaluonteisiin asiakirjoihin liittyvät tietosuojahuolet ja mahdollistaen integroinnin sisäisiin palveluihin, joihin ulkoiset API:t eivät pääse.