Asenna Dkron yhdellä napsautuksella.
Hajautettu, vikasietoinen tehtävien ajoitusohjelma verkkokäyttöliittymällä ja sisäänrakennetulla klusteroinnilla erittäin luotettaviin cron-työkuormiin.
Dkron – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dkron – mitä sillä voi rakentaa?
Dkron on Go-kielellä kirjoitettu avoimen lähdekoodin hajautettu työaikataulutusjärjestelmä, joka korvaa perinteisen cronin vikasietoisella, klusteritietoisella vaihtoehdolla. Toisin kuin yhden isännän cron, Dkron käyttää Raft-konsensusprotokollaa ja gossip-pohjaista jäsenyyskerrosta, joten työt jatkavat suorittamistaan, vaikka yksittäiset solmut epäonnistuisivat, mikä eliminoi klassisia crontabeja vaivaavan yhden vian pisteen.
Dkronin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää aikataulut, suoritushistorian ja työn kuormat hallinnassasi samalla kun se tarjoaa sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän, REST-rajapinnan ja HTTP/shell-suorittimet skriptien, webhookien ja ulkoisten komentojen ajamiseen. Mukana toimitettu tallennusmoottori poistaa ulkoisen tietokannan tarpeen, mikä tekee käyttöönotosta yhden säilön, jossa on pysyvä tietomäärä Raft-tilaa ja työhistoriaa varten.
Dkron – tärkeimmät ominaisuudet
Vikasietoinen aikataulutus
Raft-pohjainen konsensus pitää cron-työsi käynnissä solmuvirheistä, uudelleenkäynnistyksistä ja verkko-ongelmista huolimatta ilman manuaalista puuttumista.
Sisäänrakennettu verkko UI
Hallitse töitä, tarkastele suoritushistoriaa ja käynnistä ajoja puhtaasta selainkäyttöliittymästä ilman crontab-tiedostojen käsin kirjoittamista.
REST API ja webhooks
Luo, päivitä ja käynnistä töitä ohjelmallisesti CI-putkista, skripteistä tai ulkoisista järjestelmistä versioidun HTTP-rajapinnan kautta.
Kytkettävät suorittajat
Suorita komentorivikomentoja, HTTP-pyyntöjä, gRPC-kutsuja tai NATS-viestejä ajoitettuina töinä käyttäen sisäänrakennettuja suoritusliitännäisiä.
Natiivi tallennusmoottori
BoltDB-pohjainen tallennustila toimitetaan binääritiedoston mukana, poistaen tarpeen ulkoisille tietokannoille, kuten etcd, Consul tai PostgreSQL.
Klusterivalmis arkkitehtuuri
Aloita yhtenä solmuna ja skaalaa vaakasuunnassa liittämällä lisää palvelimia ja agentteja työkuormasi kasvaessa.
Dkron – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.