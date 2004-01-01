Jopa 69 % alennus Dkron tuotteelle

Asenna Dkron yhdellä napsautuksella.

Hajautettu, vikasietoinen tehtävien ajoitusohjelma verkkokäyttöliittymällä ja sisäänrakennetulla klusteroinnilla erittäin luotettaviin cron-työkuormiin.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Dkron yhdellä napsautuksella.

Dkron – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Dkron – mitä sillä voi rakentaa?

Dkron on Go-kielellä kirjoitettu avoimen lähdekoodin hajautettu työaikataulutusjärjestelmä, joka korvaa perinteisen cronin vikasietoisella, klusteritietoisella vaihtoehdolla. Toisin kuin yhden isännän cron, Dkron käyttää Raft-konsensusprotokollaa ja gossip-pohjaista jäsenyyskerrosta, joten työt jatkavat suorittamistaan, vaikka yksittäiset solmut epäonnistuisivat, mikä eliminoi klassisia crontabeja vaivaavan yhden vian pisteen.

Dkronin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää aikataulut, suoritushistorian ja työn kuormat hallinnassasi samalla kun se tarjoaa sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän, REST-rajapinnan ja HTTP/shell-suorittimet skriptien, webhookien ja ulkoisten komentojen ajamiseen. Mukana toimitettu tallennusmoottori poistaa ulkoisen tietokannan tarpeen, mikä tekee käyttöönotosta yhden säilön, jossa on pysyvä tietomäärä Raft-tilaa ja työhistoriaa varten.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Dkron – tärkeimmät ominaisuudet

Vikasietoinen aikataulutus

Raft-pohjainen konsensus pitää cron-työsi käynnissä solmuvirheistä, uudelleenkäynnistyksistä ja verkko-ongelmista huolimatta ilman manuaalista puuttumista.

Sisäänrakennettu verkko UI

Hallitse töitä, tarkastele suoritushistoriaa ja käynnistä ajoja puhtaasta selainkäyttöliittymästä ilman crontab-tiedostojen käsin kirjoittamista.

REST API ja webhooks

Luo, päivitä ja käynnistä töitä ohjelmallisesti CI-putkista, skripteistä tai ulkoisista järjestelmistä versioidun HTTP-rajapinnan kautta.

Kytkettävät suorittajat

Suorita komentorivikomentoja, HTTP-pyyntöjä, gRPC-kutsuja tai NATS-viestejä ajoitettuina töinä käyttäen sisäänrakennettuja suoritusliitännäisiä.

Natiivi tallennusmoottori

BoltDB-pohjainen tallennustila toimitetaan binääritiedoston mukana, poistaen tarpeen ulkoisille tietokannoille, kuten etcd, Consul tai PostgreSQL.

Klusterivalmis arkkitehtuuri

Aloita yhtenä solmuna ja skaalaa vaakasuunnassa liittämällä lisää palvelimia ja agentteja työkuormasi kasvaessa.

Dkron – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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