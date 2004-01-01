Dkron on Go-kielellä kirjoitettu avoimen lähdekoodin hajautettu työaikataulutusjärjestelmä, joka korvaa perinteisen cronin vikasietoisella, klusteritietoisella vaihtoehdolla. Toisin kuin yhden isännän cron, Dkron käyttää Raft-konsensusprotokollaa ja gossip-pohjaista jäsenyyskerrosta, joten työt jatkavat suorittamistaan, vaikka yksittäiset solmut epäonnistuisivat, mikä eliminoi klassisia crontabeja vaivaavan yhden vian pisteen.

Dkronin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää aikataulut, suoritushistorian ja työn kuormat hallinnassasi samalla kun se tarjoaa sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän, REST-rajapinnan ja HTTP/shell-suorittimet skriptien, webhookien ja ulkoisten komentojen ajamiseen. Mukana toimitettu tallennusmoottori poistaa ulkoisen tietokannan tarpeen, mikä tekee käyttöönotosta yhden säilön, jossa on pysyvä tietomäärä Raft-tilaa ja työhistoriaa varten.