Asenna XBackBone yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity kevyt tiedostojen ja kuvakaappausten jakopalvelin, joka tukee täysin ShareX:ää, ScreenCloudia ja Flameshotia.
XBackBone – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
XBackBone – mitä sillä voi rakentaa?
XBackBone on kevyt PHP-tiedostonhallinta ja kuvien isännöintipalvelu, joka on suunniteltu suositun ShareX-latausohjelman työnkulun ympärille. Pudota kuvakaappaus tai tiedosto ShareX:ään (tai ScreenCloudiin, Flameshotiin tai mihin tahansa yhteensopivaan asiakasohjelmaan) ja XBackBone isännöi sen välittömästi jaettavan lyhyen URL-osoitteen takana – sisäänrakennetuilla markdown-esikatselulla, raakatekstin renderöinnillä, gallerianäkymällä ja käyttäjäkohtaisilla kiintiöillä.
XBackBonen itseisännöinti VPS:llä korvaa kaupalliset kuvien isännöintipalvelut ja pastebin-palvelut infrastruktuurilla, jota hallitset täysin. Monen käyttäjän tilit, roolipohjaiset käyttöoikeudet ja sisäänrakennettu OAuth-integraatio tekevät siitä sopivan sekä yksityishenkilöille että pienille tiimeille, jotka haluavat yksityisen kuvakaappaus- ja tiedostojen pudotuspisteen.
XBackBone – tärkeimmät ominaisuudet
ShareX-natiivilataukset
Pudota tiedostot ShareX:ään, ScreenCloudiin tai Flameshotiin, ja XBackBone isännöi ne välittömästi standardin lataus-API:n kautta.
Galleria ja esikatselut
Selaimen gallerianäkymä automaattisesti luoduilla pikkukuvilla, sekä upotettu renderöinti kuville, videoille, äänelle ja Markdown-sisällölle.
Monen käyttäjän tilit
Käyttäjäkohtaiset tilit roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla ja yksilöllisillä kiintiöillä antavat tiimien tai perheiden jakaa yhden palvelimen ylittämättä kirjastoja.
Julkiset ja yksityiset linkit
Jokainen lataus luo lyhyen URL-osoitteen, jossa on valinnainen salasanasuojaus, vanhenemisaika ja kertakäyttöiset pääsytilat arkaluonteiselle sisällölle.
OAuth- ja SSO-tuki
Sisäänrakennettu OAuth-integraatio Googlen, Discordiin ja GitLabin kanssa poistaa erillisen tilinhallinnan tarpeen tiimeiltä, jotka ovat jo näillä alustoilla.
XBackBone – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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