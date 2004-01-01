XBackBone on kevyt PHP-tiedostonhallinta ja kuvien isännöintipalvelu, joka on suunniteltu suositun ShareX-latausohjelman työnkulun ympärille. Pudota kuvakaappaus tai tiedosto ShareX:ään (tai ScreenCloudiin, Flameshotiin tai mihin tahansa yhteensopivaan asiakasohjelmaan) ja XBackBone isännöi sen välittömästi jaettavan lyhyen URL-osoitteen takana – sisäänrakennetuilla markdown-esikatselulla, raakatekstin renderöinnillä, gallerianäkymällä ja käyttäjäkohtaisilla kiintiöillä.

XBackBonen itseisännöinti VPS:llä korvaa kaupalliset kuvien isännöintipalvelut ja pastebin-palvelut infrastruktuurilla, jota hallitset täysin. Monen käyttäjän tilit, roolipohjaiset käyttöoikeudet ja sisäänrakennettu OAuth-integraatio tekevät siitä sopivan sekä yksityishenkilöille että pienille tiimeille, jotka haluavat yksityisen kuvakaappaus- ja tiedostojen pudotuspisteen.