eXeLearning on AGPL-lisensoitu sisällöntuotantoympäristö, jota opettajat ja opetusmateriaalisuunnittelijat käyttävät interaktiivisen oppimissisällön luomiseen ilman koodia. Espanjan opetusministeriön ja aluehallintojen verkoston tukemana se keskittyy tuottamaan standardipohjaisia resursseja, jotka toimivat missä tahansa oppimisympäristössä (LMS).

eXeLearningin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kurssimateriaalit, opiskelijoille suunnatut viennit ja sisällöntuotantotunnukset kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Tiimit voivat tehdä yhteistyötä reaaliaikaisesti, julkaista vientitiedostoja Moodleen tai mihin tahansa LMS:ään ja välttää pilvipohjaisten sisällöntuotantopalveluiden lisensointirajoitukset ja tietojen sijaintiin liittyvät huolet.