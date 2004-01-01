Asenna eXeLearning yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin kirjoitustyökalu interaktiivisten SCORM- ja HTML5-oppimateriaalien luomiseen.
eXeLearning – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
eXeLearning – mitä sillä voi rakentaa?
eXeLearning on AGPL-lisensoitu sisällöntuotantoympäristö, jota opettajat ja opetusmateriaalisuunnittelijat käyttävät interaktiivisen oppimissisällön luomiseen ilman koodia. Espanjan opetusministeriön ja aluehallintojen verkoston tukemana se keskittyy tuottamaan standardipohjaisia resursseja, jotka toimivat missä tahansa oppimisympäristössä (LMS).
eXeLearningin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kurssimateriaalit, opiskelijoille suunnatut viennit ja sisällöntuotantotunnukset kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Tiimit voivat tehdä yhteistyötä reaaliaikaisesti, julkaista vientitiedostoja Moodleen tai mihin tahansa LMS:ään ja välttää pilvipohjaisten sisällöntuotantopalveluiden lisensointirajoitukset ja tietojen sijaintiin liittyvät huolet.
eXeLearning – tärkeimmät ominaisuudet
Vuorovaikutteiset iDevices
Lisättävät komponentit tietokilpailuihin, tapaustutkimuksiin, multimediaan ja pohdiskeleviin tehtäviin muuttavat staattisen sisällön jäsennellyiksi interaktiivisiksi oppitunneiksi.
SCORM- ja HTML5-vienti
Julkaise kursseja SCORM-paketteina, IMS-sisältönä tai itsenäisinä HTML5-sivustoina, jotta ne toimivat missä tahansa LMS:ssä tai tavallisessa webhotellissa.
Reaaliaikainen yhteistyö
Useampi kirjoittaja voi muokata samaa projektia samanaikaisesti sisäänrakennetun Yjs WebSocket -synkronoinnin kautta, peilaten nykyaikaisten dokumenttieditorien työnkulkua.
Moodle-integraatio
Siirrä valmiit kurssit suoraan Moodleen käyttövalmiina aktiviteetteina, poistaen manuaalisen latausvaiheen sisällön luomisen ja julkaisun väliltä.
Monikielinen käyttöliittymä
Alkuperäinen tuki englannille, espanjalle, katalaanille, baskille, galicialle, valencialle ja esperantolle tekee siitä sopivan alueellisiin ja kaksikielisiin koulutusohjelmiin.
Avoimet saavutettavat standardit
Luotu sisältö noudattaa verkon saavutettavuusohjeita ja avoimia formaatteja, mikä varmistaa, että resurssit pysyvät käyttökelpoisina ja siirrettävinä vuosien ajan.
eXeLearning – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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