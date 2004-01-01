Asenna OmniTools yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity verkkotyökalupaketti, joka sisältää yli 80 työkalua kuvankäsittelyyn, PDF-tiedostojen käsittelyyn, videomuunnokseen ja tiedon muuntamiseen.
OmniTools – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OmniTools – mitä sillä voi rakentaa?
OmniTools yhdistää yli 80 selainpohjaista apuohjelmaa yhdeksi itse isännöitäväksi sovellukseksi, mikä poistaa tarpeen vierailla useilla hajallaan olevilla online-muunnosverkkosivustoilla. Kuvankäsittely, PDF-tiedostojen yhdistäminen, videon rajaaminen, JSON-muotoilu, QR-koodin luominen ja paljon muuta ovat kaikki saatavilla yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä ilman tiedostokokorajoituksia tai maksullisia ominaisuuksia.
Koska kaikki käsittely tapahtuu suoraan selaimessa, tiedostoja ei koskaan ladata palvelimelle. OmniToolsin itse isännöinti tarkoittaa, että arkaluontoiset asiakirjat pysyvät verkossasi, tiimisi saa puhtaan, mainoksettoman työkalun, joka on käytettävissä millä tahansa laitteella, ja poistat julkisten muunnosverkkosivustojen yksityisyysriskit.
OmniTools – tärkeimmät ominaisuudet
Selaimen puoleinen käsittely
Kaikki tiedostotoiminnot suoritetaan paikallisesti selaimessa — mitään ei ladata palvelimelle, mikä pitää arkaluontoiset asiakirjat yksityisinä.
Kuva- ja PDF-työkalut
Muuta kuvien kokoa, muunna ja pakkaa kuvia; yhdistä, jaa ja tee merkintöjä PDF-tiedostoihin asentamatta työpöytäohjelmistoa.
Video- ja ääniapuohjelmat
Leikkaa videoita, pura ääniraitoja ja muunna GIF-muotoon suoraan selaimessa.
Kehittäjän datatyökalut
Muotoile JSON, muunna CSV:n ja JSON:in välillä, validoi XML ja koodaa tai dekoodaa URL-osoitteita yhdessä paikassa.
Ei mainoksia tai maksumuureja
Itseisännöinti tarjoaa selkeän, häiriöttömän käyttöliittymän, jossa kaikki yli 80 työkalua ovat täysin saatavilla ilman lisäkustannuksia.
OmniTools – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.