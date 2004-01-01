Asenna Rundeck yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin runbook-automaatio, joka muuttaa skriptit ja työnkulut itsepalvelutoiminnoiksi mille tahansa tiimille.
Rundeck – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Rundeck – mitä sillä voi rakentaa?
Rundeck on PagerDutyn ylläpitämä avoimen lähdekoodin runbook-automaatiomoottori. Se muuntaa operatiiviset skriptit, ad hoc -komennot ja monimutkaiset monivaiheiset prosessit versioiduiksi töiksi, joita kuka tahansa tiimin jäsen voi suorittaa turvallisesti verkkokäyttöliittymästä, API:sta tai chat-integraatiosta – jakamatta SSH-avaimia tai tuotantotunnuksia.
Rundeckin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää työmääritykset, suoritushistorian ja solmuvarastot hallinnassasi. Operaatio-, tuki- ja päivystysinsinöörit saavat yhden auditoidun paikan käynnistää käyttöönottoja, käynnistää palveluita uudelleen, vaihtaa avaimia ja ratkaista tapauksia – muuttaen hiljaisen tiedon uudelleenkäytettäväksi, käyttöoikeuksilla rajatuksi automaatioksi.
Rundeck – tärkeimmät ominaisuudet
Itsepalvelutyöt
Kääri skriptit ja komentorivikomennot parametroiduiksi töiksi, jotta ei-insinöörit voivat turvallisesti suorittaa yleisiä operatiivisia tehtäviä verkkokäyttöliittymästä.
Roolipohjainen pääsy
Hienojakoiset ACL-käytännöt määrittävät, kuka voi lukea, suorittaa, muokata tai poistaa kutakin työtä, projektia ja solmua — täydellinen turvallisen pääsyn delegoimiseen.
Työnkulun orkestrointi
Yhdistä vaiheita satojen etäsolmujen yli ehdollisella logiikalla, virheenkäsittelijöillä ja rinnakkaisella suorituksella yhdestä työnkulusta.
Tarkastus- ja suoritushistoria
Jokainen ajettu työ kirjataan täydellisine tulosteineen, parametreineen ja sen käynnistäneen käyttäjän kanssa, mikä antaa sinulle täydellisen toiminnallisen tarkastusketjun.
API ja webhooks
Käynnistä töitä CI/CD-putkista, valvontahälytyksistä tai chatopsista täydellä REST-rajapinnalla, webhook-vastaanottimilla ja CLI-asiakasohjelmalla.
Liitännäisten ekosysteemi
Laajenna Rundeckiä sisäänrakennetuilla ja yhteisön lisäosilla AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira ja kymmenillä muilla integraatioilla.
Rundeck – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.