Rundeck on PagerDutyn ylläpitämä avoimen lähdekoodin runbook-automaatiomoottori. Se muuntaa operatiiviset skriptit, ad hoc -komennot ja monimutkaiset monivaiheiset prosessit versioiduiksi töiksi, joita kuka tahansa tiimin jäsen voi suorittaa turvallisesti verkkokäyttöliittymästä, API:sta tai chat-integraatiosta – jakamatta SSH-avaimia tai tuotantotunnuksia.

Rundeckin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää työmääritykset, suoritushistorian ja solmuvarastot hallinnassasi. Operaatio-, tuki- ja päivystysinsinöörit saavat yhden auditoidun paikan käynnistää käyttöönottoja, käynnistää palveluita uudelleen, vaihtaa avaimia ja ratkaista tapauksia – muuttaen hiljaisen tiedon uudelleenkäytettäväksi, käyttöoikeuksilla rajatuksi automaatioksi.