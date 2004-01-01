Automatisch on avoimen lähdekoodin työnkulun automaatioalusta, jonka avulla voit yhdistää sovelluksia ja automatisoida toistuvia tehtäviä visuaalisen, koodittoman käyttöliittymän kautta. Kuten Zapier tai Make, luot työnkulkuja, jotka käynnistävät toimintoja eri palveluissa — mutta Automatischin avulla kaikki tietosi ja automaatiologiikkasi pysyvät omalla palvelimellasi ilman tehtäväkohtaista hinnoittelua tai käyttörajoituksia.

Automatischin itseisännöinti tarkoittaa, että API-tunnuksesi, työnkulkutietosi ja liiketoimintalogiikkasi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n työnkulkujen tallennukseen, Redisin tehtävien jonotukseen ja erillisen työntekijäprosessin luotettavaan tausta-ajoon. Kirjaudu sisään oletustunnuksilla ja vaihda ne välittömästi asetuksista.