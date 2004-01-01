Avoimen lähdekoodin Zapier-vaihtoehto sovellusten yhdistämiseen ja työnkulkujen automatisointiin ilman koodausta.
Automatisch – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Automatisch – mitä sillä voi rakentaa?
Automatisch on avoimen lähdekoodin työnkulun automaatioalusta, jonka avulla voit yhdistää sovelluksia ja automatisoida toistuvia tehtäviä visuaalisen, koodittoman käyttöliittymän kautta. Kuten Zapier tai Make, luot työnkulkuja, jotka käynnistävät toimintoja eri palveluissa — mutta Automatischin avulla kaikki tietosi ja automaatiologiikkasi pysyvät omalla palvelimellasi ilman tehtäväkohtaista hinnoittelua tai käyttörajoituksia.
Automatischin itseisännöinti tarkoittaa, että API-tunnuksesi, työnkulkutietosi ja liiketoimintalogiikkasi eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n työnkulkujen tallennukseen, Redisin tehtävien jonotukseen ja erillisen työntekijäprosessin luotettavaan tausta-ajoon. Kirjaudu sisään oletustunnuksilla ja vaihda ne välittömästi asetuksista.
Automatisch – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen työnkulun rakentaja
Luo automaatiotyönkulkuja yhdistämällä käynnistimiä ja toimintoja vedä ja pudota -käyttöliittymässä ilman koodin kirjoittamista.
Sovellusintegraatiot
Yhdistä suosittuihin palveluihin, kuten Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio, ja moniin muihin sisäänrakennettujen liittimien kautta.
Webhook-käynnistimet
Käynnistä työnkulkuja ulkoisista tapahtumista käyttämällä saapuvia webhookeja reaaliaikaiseen automaatioon mistä tahansa lähteestä.
Ehdollinen logiikka
Lisää suodattimia ja ehtoja työnkulkuihin, jotta toiminnot suoritetaan vain, kun tietyt ehdot täyttyvät.
Taustatyöntekijä
Oma työntekijäprosessi varmistaa pitkäkestoisten ja aikataulutettujen automaatiotehtävien luotettavan suorituksen.
Automatisch – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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