Jopa 69 % alennus Checkmk tuotteelle

Ota Checkmk käyttöön yhdellä napsautuksella.

Kattava infrastruktuurin valvonta automaattisella tunnistuksella, agentittomilla tarkistuksilla, koontinäytöillä ja hälytyksillä palvelimille, verkoille ja pilvityökuormille.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49  € /kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota Checkmk käyttöön yhdellä napsautuksella.

Checkmk – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Checkmk – mitä sillä voi rakentaa?

Checkmk on kattava infrastruktuurin ja sovellusten valvonta-alusta, joka yhdistää Nagios-yhteensopivat laajennukset moderniin verkkokäyttöliittymään, palveluiden automaattiseen tunnistukseen ja sisäänrakennettuihin hallintapaneeleihin. Community Edition (entinen Raw Edition) on täysin avoimen lähdekoodin ja sisältää täydellisen valvontamoottorin, agenttivastaanottimet, ilmoitusten reitityksen ja raportointitoiminnot, joita kymmenet tuhannet organisaatiot käyttävät palvelimien, kytkimien, virtualisointipalvelimien ja pilvityökuormien valvontaan yhdestä näkymästä.

Checkmk:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki tunnukset, isäntänimet ja mittarit omassa infrastruktuurissasi. Automaattinen tunnistus skannaa isäntiä ensimmäisellä rekisteröinnillä ja ehdottaa oikeat palvelutarkistukset löydetyille käyttöjärjestelmille ja ohjelmistoille, mikä vähentää merkittävästi asennusaikaa verrattuna kunkin mittarin manuaaliseen määritykseen.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Checkmk – tärkeimmät ominaisuudet

Palveluiden automaattinen tunnistus

Lisää isäntä, ja Checkmk tarkastaa sen käyttöjärjestelmän, palveluiden, tiedostojärjestelmien, verkkoliitäntöjen ja ohjelmistojen osalta, ehdottaen automaattisesti oikeat valvontatarkistukset.

Agentti- ja agentittomat tarkistukset

Valvo palvelimia kevyiden agenttien avulla Linuxissa, Windowsissa ja Unixissa, tai käytä SNMP:tä, IPMI:tä, REST-rajapintoja ja kymmeniä integraatioita kytkimiin, hypervisoreihin ja pilvipalveluihin.

Kojelaudat ja raportit

Valmiit näkymät kattavat isäntien yleiskatsauksen, ongelmatilan, suorituskykykaaviot ja SLA-raportoinnin, ja niissä on graafinen editori mukautettujen koontinäyttöjen ja ilmoitusten luomiseen.

Älykäs hälytys

Ilmoitusten reititys eskalaatiosääntöineen, aikaikkunakohtaiset hiljaiset tunnit, monikanavainen toimitus sekä mukautettavat mallit isäntäryhmä- ja tiimikohtaisesti.

Hajautettu valvonta

Skaalaa useisiin toimipisteisiin keskitetyllä hallinnolla, etäsatelliittipalvelimilla ja synkronoidulla kokoonpanon replikoinnilla maantieteellisten alueiden yli.

Checkmk – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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