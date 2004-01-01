Checkmk on kattava infrastruktuurin ja sovellusten valvonta-alusta, joka yhdistää Nagios-yhteensopivat laajennukset moderniin verkkokäyttöliittymään, palveluiden automaattiseen tunnistukseen ja sisäänrakennettuihin hallintapaneeleihin. Community Edition (entinen Raw Edition) on täysin avoimen lähdekoodin ja sisältää täydellisen valvontamoottorin, agenttivastaanottimet, ilmoitusten reitityksen ja raportointitoiminnot, joita kymmenet tuhannet organisaatiot käyttävät palvelimien, kytkimien, virtualisointipalvelimien ja pilvityökuormien valvontaan yhdestä näkymästä.

Checkmk:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki tunnukset, isäntänimet ja mittarit omassa infrastruktuurissasi. Automaattinen tunnistus skannaa isäntiä ensimmäisellä rekisteröinnillä ja ehdottaa oikeat palvelutarkistukset löydetyille käyttöjärjestelmille ja ohjelmistoille, mikä vähentää merkittävästi asennusaikaa verrattuna kunkin mittarin manuaaliseen määritykseen.