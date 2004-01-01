Ota Checkmk käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kattava infrastruktuurin valvonta automaattisella tunnistuksella, agentittomilla tarkistuksilla, koontinäytöillä ja hälytyksillä palvelimille, verkoille ja pilvityökuormille.
Checkmk – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Checkmk – mitä sillä voi rakentaa?
Checkmk on kattava infrastruktuurin ja sovellusten valvonta-alusta, joka yhdistää Nagios-yhteensopivat laajennukset moderniin verkkokäyttöliittymään, palveluiden automaattiseen tunnistukseen ja sisäänrakennettuihin hallintapaneeleihin. Community Edition (entinen Raw Edition) on täysin avoimen lähdekoodin ja sisältää täydellisen valvontamoottorin, agenttivastaanottimet, ilmoitusten reitityksen ja raportointitoiminnot, joita kymmenet tuhannet organisaatiot käyttävät palvelimien, kytkimien, virtualisointipalvelimien ja pilvityökuormien valvontaan yhdestä näkymästä.
Checkmk:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki tunnukset, isäntänimet ja mittarit omassa infrastruktuurissasi. Automaattinen tunnistus skannaa isäntiä ensimmäisellä rekisteröinnillä ja ehdottaa oikeat palvelutarkistukset löydetyille käyttöjärjestelmille ja ohjelmistoille, mikä vähentää merkittävästi asennusaikaa verrattuna kunkin mittarin manuaaliseen määritykseen.
Checkmk – tärkeimmät ominaisuudet
Palveluiden automaattinen tunnistus
Lisää isäntä, ja Checkmk tarkastaa sen käyttöjärjestelmän, palveluiden, tiedostojärjestelmien, verkkoliitäntöjen ja ohjelmistojen osalta, ehdottaen automaattisesti oikeat valvontatarkistukset.
Agentti- ja agentittomat tarkistukset
Valvo palvelimia kevyiden agenttien avulla Linuxissa, Windowsissa ja Unixissa, tai käytä SNMP:tä, IPMI:tä, REST-rajapintoja ja kymmeniä integraatioita kytkimiin, hypervisoreihin ja pilvipalveluihin.
Kojelaudat ja raportit
Valmiit näkymät kattavat isäntien yleiskatsauksen, ongelmatilan, suorituskykykaaviot ja SLA-raportoinnin, ja niissä on graafinen editori mukautettujen koontinäyttöjen ja ilmoitusten luomiseen.
Älykäs hälytys
Ilmoitusten reititys eskalaatiosääntöineen, aikaikkunakohtaiset hiljaiset tunnit, monikanavainen toimitus sekä mukautettavat mallit isäntäryhmä- ja tiimikohtaisesti.
Hajautettu valvonta
Skaalaa useisiin toimipisteisiin keskitetyllä hallinnolla, etäsatelliittipalvelimilla ja synkronoidulla kokoonpanon replikoinnilla maantieteellisten alueiden yli.
Checkmk – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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