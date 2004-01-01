Ota Nango käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin alusta, joka hallinnoi OAuth-todennusta, tunnuksen päivitystä ja API-yhteyksiä yli 300 kolmannen osapuolen integraatiolle.
Nango – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Nango – mitä sillä voi rakentaa?
Nango on avoimen lähdekoodin infrastruktuurikerros ulkoisten API-rajapintojen yhdistämiseen. Sen sijaan, että kirjoittaisit mukautettuja OAuth-kulkuja, tunnuksen päivityslogiikkaa ja nopeusrajoitusten käsittelyä jokaiselle palvelulle, Nango hallitsee kaiken yhden yhtenäisen taustajärjestelmän kautta. Kehittäjät määrittävät integraatiot kerran ja käyttävät mitä tahansa tuettua palvelua Nangon läpinäkyvän välityspalvelimen kautta – sisäänrakennetulla tuella yli 300 API-rajapinnalle, mukaan lukien Salesforce, GitHub, Slack, Stripe ja Notion.
Nangon itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää asiakkaidesi OAuth-valtuutukset ja API-tunnukset hallitsemassasi infrastruktuurissa. Mikään kolmannen osapuolen palvelu ei koskaan käsittele käyttäjiesi tunnistetietoja – kaikki on salattu levossa omistamallasi avaimella ja tallennettu PostgreSQL-tietokantaan, joka toimii palvelimen rinnalla.
Nango – tärkeimmät ominaisuudet
Yhdistetyt OAuth-kulut
Nango hoitaa valtuutus-URL-osoitteiden luonnin, tunnusten vaihdon ja takaisinkutsujen käsittelyn yli 300 API:lle, mikä eliminoi tarpeen mukautetulle todennuskoodille jokaisessa integraatiossa.
Automaattinen tunnuksen päivitys
Käyttöoikeustunnukset päivitetään hiljaisesti ennen niiden vanhenemista, jotta integraatiosi eivät koskaan epäonnistu kesken istunnon vanhentuneiden tunnistetietojen vuoksi.
Upotettava yhteyskäyttöliittymä
Valmiiksi rakennettu, white label -tyyppinen OAuth-suostumusnäyttö antaa käyttäjiesi valtuuttaa kolmannen osapuolen tilejä sovelluksesi sisältä yhdellä käyttäjävirralla.
Läpinäkyvä API-välityspalvelin
Reititä API-kutsut Nangon kautta saadaksesi automaattiset uudelleenyritykset, nopeusrajoituksen hallinnan ja normalisoidut virhevastaukset ilman API-kohtaista väliohjelmistoa.
Webhook-normalisointi
Vastaanota, vahvista ja välitä verkkokoukut miltä tahansa yhdistetyltä palveluntarjoajalta yhden syöttöpisteen kautta yhtenäisellä hyötykuorman käsittelyllä.
Salattu tunnistetietojen tallennustila
Kaikki OAuth-tunnukset ja API-avaimet salataan levossa käyttäen omaa avaintasi ja tallennetaan yksinomaan itse isännöityyn PostgreSQL-tietokantaan.
Nango – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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