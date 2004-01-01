Nango on avoimen lähdekoodin infrastruktuurikerros ulkoisten API-rajapintojen yhdistämiseen. Sen sijaan, että kirjoittaisit mukautettuja OAuth-kulkuja, tunnuksen päivityslogiikkaa ja nopeusrajoitusten käsittelyä jokaiselle palvelulle, Nango hallitsee kaiken yhden yhtenäisen taustajärjestelmän kautta. Kehittäjät määrittävät integraatiot kerran ja käyttävät mitä tahansa tuettua palvelua Nangon läpinäkyvän välityspalvelimen kautta – sisäänrakennetulla tuella yli 300 API-rajapinnalle, mukaan lukien Salesforce, GitHub, Slack, Stripe ja Notion.

Nangon itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää asiakkaidesi OAuth-valtuutukset ja API-tunnukset hallitsemassasi infrastruktuurissa. Mikään kolmannen osapuolen palvelu ei koskaan käsittele käyttäjiesi tunnistetietoja – kaikki on salattu levossa omistamallasi avaimella ja tallennettu PostgreSQL-tietokantaan, joka toimii palvelimen rinnalla.