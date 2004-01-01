Asenna Maputnik yhdellä napsautuksella.
Ilmainen ja avoin visuaalinen editori MapLibre- ja Mapbox GL JSON -karttatyyleille, rakennettu kehittäjille ja kartografeille.
Maputnik – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Maputnik – mitä sillä voi rakentaa?
Maputnik on MapLibre GL -tyylimäärityksen standardi avoimen lähdekoodin visuaalinen editori, jota käytetään vektorilaattapohjakarttojen suunnitteluun verkko- ja mobiilisovelluksiin. Sen sijaan, että muokkaisit JSONia käsin, voit koostaa tasoja, maalausominaisuuksia, lausekkeita ja suodattimia reaaliaikaisen WYSIWYG-editorin kautta, joka on synkronoitu todellisen MapLibre GL -esikatselun kanssa.
Maputnikin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää omistusoikeudelliset tyylitiedostot, laattapalvelimen URL-osoitteet ja API-avaimet infrastruktuurissasi sen sijaan, että olisit riippuvainen julkisesta demosta osoitteessa maplibre.org. Käyttöönotto toimitetaan yhtenä staattisena käyttöliittymänä, jota virallinen Maputnik-binaari palvelee, joten suunnittelutyö suoritetaan kokonaan selaimen puolella ilman ulkoisia karttapalveluriippuvuuksia.
Maputnik – tärkeimmät ominaisuudet
WYSIWYG-tyylieditori
Muokkaa MapLibre- ja Mapbox GL JSON -tyylejä visuaalisesti reaaliaikaisella karttaesikatselulla, joka päivittyy, kun säädät tasoja, värejä, fontteja ja zoomausriippuvaisia lausekkeita.
Tyylimäärittelyn täysi kattavuus
Tukee kaikkia MapLibre GL -tyylimäärityksen kerrostyyppejä – täyttö, viiva, symboli, rasteri, korkeusvarjostus, lämpökartta – tyyppitietoisilla syötteillä maalaus- ja asetteluominaisuuksia varten.
Dataohjatut lausekkeet
Rakenna ja debuggaa suodatin- ja ominaisuuslausekkeita sisäisellä validoinnilla, jotta tyylit voivat reagoida ominaisuuksien attribuutteihin, zoomaustasoon ja ajonaikaiseen tilaan.
Vektoritiilien tarkastaja
Tarkastele vektoritiililähteitä kerros kerrokselta nähdäksesi tarkalleen, mitkä ominaisuudet ja attribuutit ovat käytettävissä, ennen kuin sidot ne tyyliisi.
Tuo ja vie tyylejä
Lataa tyylejä URL-osoitteesta, lataa JSON tai liitä leikepöydältä, sitten vie valmis tyylitiedosto valmiina pudotettavaksi MapLibre GL JS:ään tai natiivi-SDK:ihin.
Mukautetut karttatiililähteet
Ohjaa editori omiin vektori- tai rasterilaattapäätepisteisiisi, OpenMapTiles- tai MBTiles-palvelimiin suunnitellaksesi tyylejä dataa vastaan, jota sovelluksesi todella tarjoaa.
Maputnik – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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