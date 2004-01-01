Asenna Karakeep yhdellä napsautuksella.
Itse ylläpidettävä kirjanmerkkien hallintaohjelma tekoälypohjaisella taggauksella, kokotekstihaulla ja sivujen arkistoinnilla linkeille, muistiinpanoille ja PDF-tiedostoille.
Karakeep – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Karakeep – mitä sillä voi rakentaa?
Karakeep on moderni, itse ylläpidettävä kirjanmerkkien hallintaohjelma, joka on rakennettu kattavaan tiedon arkistointiin. URL-osoitteiden tallentamisen lisäksi se tallentaa muistiinpanoja, kuvia, PDF-tiedostoja ja koko sivun sisällön automaattisella metatietojen poiminnalla. Tekoälypohjainen tunnisteiden luonti ja yhteenveto – OpenAI:n tai paikallisten Ollama-mallien kautta – järjestää kokoelmasi automaattisesti, kun taas Meilisearch-pohjainen kokotekstihaku tekee tiedonhausta välitöntä jopa tuhansien tallennettujen kohteiden joukosta.
Karakeepin itse ylläpitäminen omalla VPS-palvelimellasi pitää selaushistoriasi ja tallennetun sisällön täysin yksityisenä. Kirjanmerkkikohtaisia maksuja, tallennuskiintiöitä tai kolmannen osapuolen pääsyä tietoihisi ei ole. Chrome- ja Firefox-selainlaajennukset sekä iOS- ja Android-mobiilisovellukset pitävät kaiken synkronoituna kaikilla laitteillasi.
Karakeep – tärkeimmät ominaisuudet
Tekoälypohjainen taggaus
Tunnista ja tiivistä tallennetut kohteet automaattisesti käyttäen OpenAI:ta tai paikallisesti toimivaa Ollama-mallia — manuaalista järjestelyä ei tarvita.
Kokotekstihaku
Meilisearch indeksoi kaiken tallennetun sisällön, mukaan lukien arkistoidut sivut ja PDF-tiedostot, joten löydät kokoelmastasi mitä tahansa millisekunneissa.
Sivun arkistointi ja OCR
Säilytä koko sivun sisältö, vaikka alkuperäiset lähteet katoaisivat, ja poimi haettavissa oleva teksti kuvista sisäänrakennetun OCR:n avulla.
Selain & Mobiilisynkronointi
Tallenna kirjanmerkit yhdellä napsautuksella Chrome- tai Firefox-laajennuksista, ja käytä koko kokoelmaasi iOS- ja Android-sovelluksista automaattisen synkronoinnin avulla.
RSS-syötteen tuonti
Tuo sisältöä automaattisesti RSS-syötteistä järjestettyihin kokoelmiin, pitäen tietopohjasi ajan tasalla ilman manuaalista tallennusta.
Karakeep – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.