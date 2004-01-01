Karakeep on moderni, itse ylläpidettävä kirjanmerkkien hallintaohjelma, joka on rakennettu kattavaan tiedon arkistointiin. URL-osoitteiden tallentamisen lisäksi se tallentaa muistiinpanoja, kuvia, PDF-tiedostoja ja koko sivun sisällön automaattisella metatietojen poiminnalla. Tekoälypohjainen tunnisteiden luonti ja yhteenveto – OpenAI:n tai paikallisten Ollama-mallien kautta – järjestää kokoelmasi automaattisesti, kun taas Meilisearch-pohjainen kokotekstihaku tekee tiedonhausta välitöntä jopa tuhansien tallennettujen kohteiden joukosta.

Karakeepin itse ylläpitäminen omalla VPS-palvelimellasi pitää selaushistoriasi ja tallennetun sisällön täysin yksityisenä. Kirjanmerkkikohtaisia maksuja, tallennuskiintiöitä tai kolmannen osapuolen pääsyä tietoihisi ei ole. Chrome- ja Firefox-selainlaajennukset sekä iOS- ja Android-mobiilisovellukset pitävät kaiken synkronoituna kaikilla laitteillasi.