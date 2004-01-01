Ota Shadowbroker käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoin lähdekoodi reaaliaikainen OSINT-alusta, joka kokoaa yli 60 reaaliaikaista globaalia tiedustelusyötettä — lentokoneita, laivoja, satelliitteja ja muuta — yhdelle kartalle.
Shadowbroker – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Shadowbroker – mitä sillä voi rakentaa?
Shadowbroker on avoimen lähdekoodin OSINT-paikkatietotiedustelualusta, joka yhdistää yli 60 reaaliaikaista globaalia datasyötettä yhteen interaktiiviseen karttakäyttöliittymään. Se kokoaa yhteen yksityisten ja kaupallisten lentokoneiden sijainnit, merialusten liikkeet, aktiiviset satelliittiohitukset, konfliktialueet, GPS-häirintätapahtumat, seismisen toiminnan, CCTV-kamerat ja mesh-radioverkot — julkisesti saatavilla olevan tiedon, jota harvoin kootaan yhteen paikkaan. Valinnainen tekoälyagenttikerros mahdollistaa kielimallin yhdistämisen syötteiden jäsentämiseen ja korrelaatioiden löytämiseen, jotka eivät ole näkyvissä tarkastelemalla yksittäisiä datakerroksia.
Shadowbrokerin itseisännöinti VPS:llä antaa tiimillesi pysyvän, jaetun tiedustelun hallintapaneelin, ilman käyttötietojen analytiikkaa, ilman kolmannen osapuolen tiedonjakoa ja täyden hallinnan siitä, mitkä syötteet ja API-integraatiot ovat käytössä.
Shadowbroker – tärkeimmät ominaisuudet
Yli 60 reaaliaikaista datasyötettä
Kokoa lentokoneiden sijainnit, merialukset, satelliittien ylitykset, konfliktialueet, GPS-häirintätapahtumat ja seismiset tiedot yli 60 lähteestä vaihtamatta työkalujen välillä.
Lentokoneiden & alusten seuranta
Seuraa yksityissuihkukoneita, kaupallisia lentoja ja merialuksia reaaliaikaisesti käyttäen OpenSky OAuth2- ja AIS-virtaintegraatioita maailmanlaajuista kattavuutta varten.
AI-agenttikerros
Yhdistä kielimalli jäsentämään reaaliaikaisia syötteitä ja tuomaan esiin aiemmin näkemättömiä korrelaatioita paikkatietokerrosten välillä automaattisesti.
Konflikti- ja uhkapeittokuvat
Visualisoi aktiiviset konfliktialueet, GPS-häirintätapahtumat, metsäpalorintamat ja hätäilmoitukset samalla kartalla kuin lento- ja meriliikenne.
Itse isännöity äly
Säilytä kaikki tiedustelutiedot omalla VPS-palvelimellasi ilman SaaS-tilauksia, ilman käyttötietojen analytiikkaa ja ilman, että kolmannen osapuolen alustat vastaanottavat kyselyjäsi.
Shadowbroker – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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