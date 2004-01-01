Shadowbroker on avoimen lähdekoodin OSINT-paikkatietotiedustelualusta, joka yhdistää yli 60 reaaliaikaista globaalia datasyötettä yhteen interaktiiviseen karttakäyttöliittymään. Se kokoaa yhteen yksityisten ja kaupallisten lentokoneiden sijainnit, merialusten liikkeet, aktiiviset satelliittiohitukset, konfliktialueet, GPS-häirintätapahtumat, seismisen toiminnan, CCTV-kamerat ja mesh-radioverkot — julkisesti saatavilla olevan tiedon, jota harvoin kootaan yhteen paikkaan. Valinnainen tekoälyagenttikerros mahdollistaa kielimallin yhdistämisen syötteiden jäsentämiseen ja korrelaatioiden löytämiseen, jotka eivät ole näkyvissä tarkastelemalla yksittäisiä datakerroksia.

Shadowbrokerin itseisännöinti VPS:llä antaa tiimillesi pysyvän, jaetun tiedustelun hallintapaneelin, ilman käyttötietojen analytiikkaa, ilman kolmannen osapuolen tiedonjakoa ja täyden hallinnan siitä, mitkä syötteet ja API-integraatiot ovat käytössä.