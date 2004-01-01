Ota Zen käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Minimalistinen itse isännöity muistiinpanosovellus Markdown-tuella, BM25-kokotekstihaulla ja offline-PWA-käytöllä.
Zen – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Zen – mitä sillä voi rakentaa?
Zen on minimalistinen itsehostattu muistiinpanosovellus, joka on rakennettu yhdeksi kevyeksi Go-binääriksi ja joka käyttää vain noin 20 Mt muistia. Muistiinpanot tallennetaan markdownina SQLiteen BM25-kokotekstihaulla, tunnisteisiin perustuvalla organisoinnilla, koodilohkojen syntaksikorostuksella ja pikanäppäimillä nopeaa navigointia varten.
Zen-sovelluksen itsehostaus VPS:llä pitää kaikki muistiinpanot yksityisinä omassa infrastruktuurissasi ilman pilvisynkronointimaksuja tai kolmannen osapuolen pääsyä. Offline PWA -tuki tarkoittaa, että muistiinpanot ovat käytettävissä jopa ilman internetyhteyttä, ja minimaalinen resurssienkulutus mahdollistaa Zenin sujuvan toiminnan muiden palveluiden rinnalla pienellä VPS:llä.
Zen – tärkeimmät ominaisuudet
Markdown-muistiinpanot
Kirjoita muistiinpanoja tavallisella Markdownilla, koodilohkotuella, muotoilupikavalinnoilla ja selkeällä esikatselutilalla.
BM25 kokotekstihaku
Löydä muistiinpanot välittömästi käyttämällä BM25-järjestettyä kokotekstihakua, joka palauttaa osuvimmat tulokset ensin.
Tunnisteiden järjestely
Järjestä muistiinpanoja tunnisteilla joustavaa luokittelua varten ilman jäykkiä kansiohierarkioita.
Offline PWA
Asenna Zen progressiivisena verkkosovelluksena, jotta voit käyttää muistiinpanojasi offline-tilassa ilman internetyhteyttä.
Minimaalinen resurssien käyttö
Rakennettu yhtenä Go-binäärinä käyttäen ~20 Mt RAM-muistia, Zen toimii tehokkaasti jopa pienimmillä VPS-palvelimilla muiden palveluiden rinnalla.
Zen – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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