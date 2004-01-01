Zen on minimalistinen itsehostattu muistiinpanosovellus, joka on rakennettu yhdeksi kevyeksi Go-binääriksi ja joka käyttää vain noin 20 Mt muistia. Muistiinpanot tallennetaan markdownina SQLiteen BM25-kokotekstihaulla, tunnisteisiin perustuvalla organisoinnilla, koodilohkojen syntaksikorostuksella ja pikanäppäimillä nopeaa navigointia varten.

Zen-sovelluksen itsehostaus VPS:llä pitää kaikki muistiinpanot yksityisinä omassa infrastruktuurissasi ilman pilvisynkronointimaksuja tai kolmannen osapuolen pääsyä. Offline PWA -tuki tarkoittaa, että muistiinpanot ovat käytettävissä jopa ilman internetyhteyttä, ja minimaalinen resurssienkulutus mahdollistaa Zenin sujuvan toiminnan muiden palveluiden rinnalla pienellä VPS:llä.