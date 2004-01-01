Ota OpenRemote käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin IoT-alusta omaisuudenhallintaan, rakennusautomaatioon, energianvalvontaan ja yhdistettyjen laitteiden orkestrointiin.
OpenRemote – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenRemote – mitä sillä voi rakentaa?
OpenRemote on 100-prosenttisesti avoimen lähdekoodin IoT-alusta, jonka avulla voit syöttää tietoja mistä tahansa laitteesta, mallintaa todellisen maailman resursseja, automatisoida toimintaa säännöillä ja toimittaa mukautettuja käyttöliittymiä – kaikki yhdestä itse isännöidystä pinosta. Se tukee protokollia, kuten MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus ja Zigbee valmiina, sekä hallinta-API:n mukautettuja integraatioita varten.
OpenRemoten itseisännöinti VPS:lläsi pitää telemetrian, automaatiologiikan ja loppukäyttäjätiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman laitekohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Tämä malli sisältää hallinnan, Keycloak-identiteetin, PostgreSQL:n ja HAProxy-reunan automaattisilla Let's Encrypt -sertifikaateilla, jotta pino on valmis vastaanottamaan laitteita HTTPS:n ja MQTT/TLS:n kautta heti käynnistyttyään.
OpenRemote – tärkeimmät ominaisuudet
Moniprotokolla-agentit
Yhdistä laitteita MQTT:n, HTTP:n, KNX:n, Velbusin, Modbusin, Zigbeen ja muiden kautta kirjoittamatta protokollakoodia jokaista integraatiota varten.
Kohde- ja ominaisuusmalli
Mallinna todellisia asioita – rakennuksia, ajoneuvoja, energiamittareita – tyypitettyinä resursseina, joilla on attribuutteja, metatietoja ja historiallisia datapisteitä.
Kun-niin- ja virtaussäännöt
Automatisoi toimintaa visuaalisen "kun-sitten"-editorin, vuopohjaisten sääntöjen tai JavaScriptin ja Groovyn avulla edistyneempiä skenaarioita varten.
Monivuokralaiset toimialueet
Eristä asiakkaat tai sivustot erillisiin Keycloak-pohjaisiin alueisiin aluekohtaisilla käyttäjillä, resursseilla ja hallintapaneeleilla.
Oivallusten hallintapaneelit
Rakenna mukautettuja hallintapaneeleja reaaliaikaisen ja historiallisen attribuuttidatan pohjalta viemättä niitä erilliseen analytiikkatyökaluun.
MQTT- ja HTTP-rajapinnat
Paljasta sisäänrakennettu MQTT-välittäjä portissa 8883 sekä REST- ja WebSocket-rajapinnat, jotta ulkoiset järjestelmät voivat lukea ja kirjoittaa omaisuuden tilaa.
OpenRemote – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.