OpenRemote on 100-prosenttisesti avoimen lähdekoodin IoT-alusta, jonka avulla voit syöttää tietoja mistä tahansa laitteesta, mallintaa todellisen maailman resursseja, automatisoida toimintaa säännöillä ja toimittaa mukautettuja käyttöliittymiä – kaikki yhdestä itse isännöidystä pinosta. Se tukee protokollia, kuten MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus ja Zigbee valmiina, sekä hallinta-API:n mukautettuja integraatioita varten.

OpenRemoten itseisännöinti VPS:lläsi pitää telemetrian, automaatiologiikan ja loppukäyttäjätiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman laitekohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Tämä malli sisältää hallinnan, Keycloak-identiteetin, PostgreSQL:n ja HAProxy-reunan automaattisilla Let's Encrypt -sertifikaateilla, jotta pino on valmis vastaanottamaan laitteita HTTPS:n ja MQTT/TLS:n kautta heti käynnistyttyään.