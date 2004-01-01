Asenna OrangeHRM yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin henkilöstöhallintajärjestelmä työntekijöiden, lomien, rekrytoinnin ja HR-työnkulkujen hallintaan.
OrangeHRM – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OrangeHRM – mitä sillä voi rakentaa?
OrangeHRM on täysin avoimen lähdekoodin henkilöstöhallintajärjestelmä, jota tuhannet organisaatiot käyttävät maailmanlaajuisesti. Se kattaa koko henkilöstöhallinnon elinkaaren – työntekijätiedoista ja lomien hallinnasta suoritusarviointeihin, rekrytointiprosesseihin ja ajanseurantaan – yhdessä itse isännöidyssä sovelluksessa.
OrangeHRM:n isännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää kaikki työntekijätiedot, palkanlaskentatiedot ja henkilöstöhallinnon tiedot suorassa hallinnassasi ilman käyttäjäkohtaisia SaaS-maksuja. Saat täyden pääsyn tietokantaan mukautettuja raportteja ja integraatioita varten säilyttäen samalla täyden omistusoikeuden arkaluonteisiin työvoimatietoihin.
OrangeHRM – tärkeimmät ominaisuudet
Työntekijöiden hallinta
Ylläpidä keskitettyä henkilöstöhakemistoa, joka sisältää työhistorian, asiakirjat, pätevyydet ja organisaatiorakenteen yhdessä paikassa.
Poissaolot & läsnäolo
Hallitse lomaoikeuksia, hyväksyntätyönkulkuja, lomakalentereita ja läsnäolotietoja koko henkilöstössäsi.
Rekrytointimoduuli
Seuraa avoimia työpaikkoja, hakijoiden hakemuksia, haastatteluvaiheita ja rekrytointipäätöksiä ilman erillistä ATS-työkalua.
Suorituksen arvioinnit
Suorita jäsenneltyjä arviointisyklejä tavoitteiden asettamisen, 360 asteen palautteen ja konfiguroitavien arviointityönkulkujen avulla.
Aika- ja projektiseuranta
Kirjaa työajat projekteille ja asiakkaille hyväksyntäprosesseilla ja vietävillä raporteilla laskutusta tai palkanlaskentaa varten.
OrangeHRM – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.