OrangeHRM on täysin avoimen lähdekoodin henkilöstöhallintajärjestelmä, jota tuhannet organisaatiot käyttävät maailmanlaajuisesti. Se kattaa koko henkilöstöhallinnon elinkaaren – työntekijätiedoista ja lomien hallinnasta suoritusarviointeihin, rekrytointiprosesseihin ja ajanseurantaan – yhdessä itse isännöidyssä sovelluksessa.

OrangeHRM:n isännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää kaikki työntekijätiedot, palkanlaskentatiedot ja henkilöstöhallinnon tiedot suorassa hallinnassasi ilman käyttäjäkohtaisia SaaS-maksuja. Saat täyden pääsyn tietokantaan mukautettuja raportteja ja integraatioita varten säilyttäen samalla täyden omistusoikeuden arkaluonteisiin työvoimatietoihin.