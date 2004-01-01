Asenna SearXNG yhden napsautuksen asennuksena.
Yksityisyyttä kunnioittava metahakukone, joka kokoaa tuloksia kymmenistä lähteistä tallentamatta hakuja tai seuraamatta käyttäjiä.
SearXNG – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SearXNG – mitä sillä voi rakentaa?
SearXNG on yksityisyyteen keskittyvä metahakukone, joka kysyy samanaikaisesti Googlelta, Bingiltä, DuckDuckGolta ja kymmeniltä muilta hakupalveluntarjoajilta, palauttaen kootut tulokset rakentamatta käyttäjäprofiilia tai tallentamatta hakuhistoriaa. Toisin kuin kaupalliset hakukoneet, jotka ansaitsevat rahaa kyselyillä profiloinnin ja mainosten kohdentamisen kautta, SearXNG tarjoaa suodattamattoman pääsyn verkon tietoihin.
Itseisännöinti tarkoittaa, että hakusi kulkevat hallitsemasi infrastruktuurin kautta tuntemattomien tahojen ylläpitämien julkisten instanssien sijaan. Päätät, mitkä hakupalveluntarjoajat sisällytetään, miten tulokset suodatetaan ja kuka voi käyttää instanssiasi – luottamatta jaettuihin yhteisöpalvelimiin, jotka voivat kokea käyttökatkoksia tai nopeusrajoituksia.
SearXNG – tärkeimmät ominaisuudet
Ei kyselylokitusta
Hakuja ei koskaan tallenneta tai yhdistetä henkilöllisyyteesi, mikä eliminoi kaupallisille hakukoneille ominaisen profiloinnin ja käyttäytymisen seurannan.
Monilähdeaggregointi
Kysyy kymmeniltä hakukoneilta samanaikaisesti, vähentäen tulosten puolueellisuutta ja tarjoten laajemman kattavuuden kuin yksikään yksittäinen palveluntarjoaja.
Konfiguroitavat moottorit
Valitse tarkalleen, mitkä hakupalveluntarjoajat sisällytetään tai jätetään pois, räätälöiden tulosten yhdistelmän tutkimustarpeisiisi ja yksityisyysasetuksiisi.
Kategoriahaku
Erilliset hakukategoriat verkkoa, kuvia, videoita, uutisia ja erikoislähteitä varten pitävät tulokset relevantteina tarvitsemasi sisällön tyypille.
Ei evästeitä tai seurantaa
Toimii ilman evästeitä tai seurantaskriptejä, mikä tekee siitä sopivan yksityisyyden kannalta herkälle tutkimukselle ja käyttöön rajoitetuissa ympäristöissä.
SearXNG – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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