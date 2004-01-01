SearXNG on yksityisyyteen keskittyvä metahakukone, joka kysyy samanaikaisesti Googlelta, Bingiltä, DuckDuckGolta ja kymmeniltä muilta hakupalveluntarjoajilta, palauttaen kootut tulokset rakentamatta käyttäjäprofiilia tai tallentamatta hakuhistoriaa. Toisin kuin kaupalliset hakukoneet, jotka ansaitsevat rahaa kyselyillä profiloinnin ja mainosten kohdentamisen kautta, SearXNG tarjoaa suodattamattoman pääsyn verkon tietoihin.

Itseisännöinti tarkoittaa, että hakusi kulkevat hallitsemasi infrastruktuurin kautta tuntemattomien tahojen ylläpitämien julkisten instanssien sijaan. Päätät, mitkä hakupalveluntarjoajat sisällytetään, miten tulokset suodatetaan ja kuka voi käyttää instanssiasi – luottamatta jaettuihin yhteisöpalvelimiin, jotka voivat kokea käyttökatkoksia tai nopeusrajoituksia.