Asenna Avoin agentti yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity tekoälyavustaja-alusta, jossa on LLM-orkestrointi, RAG-tietokannat, agenttisilmukat ja MCP-työkalujen integraatiot.
Open Agent – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Open Agent – mitä sillä voi rakentaa?
Open Agent on tuotantovalmis itsehostattu tekoälyagenttialusta, joka yhdistää suuret kielimallit tietoihisi ja työkaluihisi. Se tukee yli 28 mallintarjoajaa yhtenäisen käyttöliittymän kautta, muuttaen dokumentit, wikit ja tietokannat haettaviksi RAG-tietokannoiksi, jotka perustavat agenttisi tarkkaan kontekstiin.
Open Agentin käyttöönotto omalla VPS:lläsi pitää arkaluontoiset keskustelut ja omistusoikeudelliset dokumentit poissa kolmannen osapuolen infrastruktuurista. Roolipohjainen pääsynhallinta, SSO-integraatio ja monivuokralaiset työtilat tekevät siitä sopivan tiimeille ja yrityksille, jotka tarvitsevat hallintaa joustavuudesta tinkimättä.
Open Agent – tärkeimmät ominaisuudet
Monipalveluntarjoajan LLM-tuki
Yhdistä yli 28 mallintarjoajaan, mukaan lukien OpenAI, DeepSeek ja paikalliset mallit, standardoidun abstraktiokerroksen kautta.
Sisäänrakennettu RAG-putkisto
Syötä PDF-tiedostoja, wikisivuja ja dokumentteja semanttisiin vektorivarastoihin, jotta agentit hakevat tarkkaa, perusteltua kontekstia automaattisesti.
MCP-työkalujen integraatiot
Laajenna agentin ominaisuuksia Model Context Protocol -palvelimilla, jotka yhdistyvät ulkoisiin API-rajapintoihin, tietokantoihin ja automaatiotyökaluihin.
Yrityksen pääsynhallinta
Hallitse käyttäjiä roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla, kertakirjautumisella (SSO) OIDC:n, OAuth2:n, LDAP:n ja SAML:n kautta, sekä eristetyillä monivuokralaisen työtiloilla.
Agenttisilmukan orkestrointi
Määritä monivaiheisia agenttityönkulkuja työkalukutsujen silmukoilla, uudelleenyrityslogiikalla ja tarkastuslokeilla tuotantotason luotettavuuden varmistamiseksi.
Open Agent – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.