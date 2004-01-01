Jopa 69 % alennus SmokePing tuotteelle

Asenna SmokePing yhden napsautuksen asennuksella.

Pitkäaikainen viiveen ja pakettihäviön monitori, joka visualisoi verkon heilahtelun ja saavutettavuuden savuisina RRD-kaavioina.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna SmokePing yhden napsautuksen asennuksella.

SmokePing – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

SmokePing – mitä sillä voi rakentaa?

SmokePing on pitkäaikainen viiveenvalvontatyökalu, joka mittaa kohteita säännöllisin väliajoin ja esittää tulokset savuisina RRD-kaavioina, joissa mediaanin ympärillä oleva värikaista visualisoi heilahtelun ja pakettihäviön yhdellä silmäyksellä. Sen on kehittänyt Tobias Oetiker (MRTG:n ja RRDtoolin luoja), ja se on ollut de facto -verkon tavoitettavuustyökalu internet-palveluntarjoajille, hosting-palveluntarjoajille ja kotilaboratorioille yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

SmokePingin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle pysyvän näkökulman, josta voit mitata, miten internet näyttäytyy tietystä kiinteästä sijainnista — hyödyllinen internet-palveluntarjoajan ongelmien diagnosoinnissa, siirtopalveluntarjoajien vertailussa, etäsivustojen SLA-vaatimustenmukaisuuden seurannassa ja pitkäaikaisen tallenteen ylläpitämisessä palveluidesi tavoitettavuudesta. Asennus sisältää pysyvät tallennustilat sekä konfiguraatiolle että historiallisen RRD-tietokannan.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

SmokePing – tärkeimmät ominaisuudet

Savuiset RRD-graafit

Piirrä mediaaniviive värillisellä kaistalla, joka esittää varianssin ja pakettihäviön yhdessä kuvassa, tehden värinän ja jännitteen alenemisen välittömästi näkyviksi.

Useita anturityyppejä

Yhdistä ICMP ping-, TCP ping-, DNS-, HTTP-, FPing- ja Curl-koettimet yhteen instanssiin valvoaksesi verkkopolkuja ja sovellusten tavoitettavuutta yhdessä.

Hierarkkiset kohteet

Ryhmittele kohteet puurakenteisiin osioihin, jotta hallintapaneelit pysyvät luettavina, kun valvot monia isäntiä alueiden, sivustojen tai palveluntarjoajien välillä.

Kynnyshälytykset

Käynnistä sähköposti- tai skriptipohjaisia hälytyksiä, kun kohde ylittää määritettävissä olevat häviö- tai viivekynnykset pidemmän aikaa.

Isäntä- / orja-anturit

Suorita lisää SmokePing-solmuja orjina etäisissä tarkkailupisteissä ja yhdistä niiden tulokset pääkäyttöliittymässä monipaikkaseurantaa varten.

Pitkäaikainen säilytys

Round-robin RRD-tietokannat ylläpitävät päivittäisiä, viikoittaisia, kuukausittaisia ja vuosittaisia näkymiä tasaisella levynkäytöllä, mikä on ihanteellista pitkäaikaisten heikkenemisten havaitsemiseen.

SmokePing – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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