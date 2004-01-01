SmokePing on pitkäaikainen viiveenvalvontatyökalu, joka mittaa kohteita säännöllisin väliajoin ja esittää tulokset savuisina RRD-kaavioina, joissa mediaanin ympärillä oleva värikaista visualisoi heilahtelun ja pakettihäviön yhdellä silmäyksellä. Sen on kehittänyt Tobias Oetiker (MRTG:n ja RRDtoolin luoja), ja se on ollut de facto -verkon tavoitettavuustyökalu internet-palveluntarjoajille, hosting-palveluntarjoajille ja kotilaboratorioille yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

SmokePingin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle pysyvän näkökulman, josta voit mitata, miten internet näyttäytyy tietystä kiinteästä sijainnista — hyödyllinen internet-palveluntarjoajan ongelmien diagnosoinnissa, siirtopalveluntarjoajien vertailussa, etäsivustojen SLA-vaatimustenmukaisuuden seurannassa ja pitkäaikaisen tallenteen ylläpitämisessä palveluidesi tavoitettavuudesta. Asennus sisältää pysyvät tallennustilat sekä konfiguraatiolle että historiallisen RRD-tietokannan.