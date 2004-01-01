Asenna SmokePing yhden napsautuksen asennuksella.
Pitkäaikainen viiveen ja pakettihäviön monitori, joka visualisoi verkon heilahtelun ja saavutettavuuden savuisina RRD-kaavioina.
SmokePing – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SmokePing – mitä sillä voi rakentaa?
SmokePing on pitkäaikainen viiveenvalvontatyökalu, joka mittaa kohteita säännöllisin väliajoin ja esittää tulokset savuisina RRD-kaavioina, joissa mediaanin ympärillä oleva värikaista visualisoi heilahtelun ja pakettihäviön yhdellä silmäyksellä. Sen on kehittänyt Tobias Oetiker (MRTG:n ja RRDtoolin luoja), ja se on ollut de facto -verkon tavoitettavuustyökalu internet-palveluntarjoajille, hosting-palveluntarjoajille ja kotilaboratorioille yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
SmokePingin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle pysyvän näkökulman, josta voit mitata, miten internet näyttäytyy tietystä kiinteästä sijainnista — hyödyllinen internet-palveluntarjoajan ongelmien diagnosoinnissa, siirtopalveluntarjoajien vertailussa, etäsivustojen SLA-vaatimustenmukaisuuden seurannassa ja pitkäaikaisen tallenteen ylläpitämisessä palveluidesi tavoitettavuudesta. Asennus sisältää pysyvät tallennustilat sekä konfiguraatiolle että historiallisen RRD-tietokannan.
SmokePing – tärkeimmät ominaisuudet
Savuiset RRD-graafit
Piirrä mediaaniviive värillisellä kaistalla, joka esittää varianssin ja pakettihäviön yhdessä kuvassa, tehden värinän ja jännitteen alenemisen välittömästi näkyviksi.
Useita anturityyppejä
Yhdistä ICMP ping-, TCP ping-, DNS-, HTTP-, FPing- ja Curl-koettimet yhteen instanssiin valvoaksesi verkkopolkuja ja sovellusten tavoitettavuutta yhdessä.
Hierarkkiset kohteet
Ryhmittele kohteet puurakenteisiin osioihin, jotta hallintapaneelit pysyvät luettavina, kun valvot monia isäntiä alueiden, sivustojen tai palveluntarjoajien välillä.
Kynnyshälytykset
Käynnistä sähköposti- tai skriptipohjaisia hälytyksiä, kun kohde ylittää määritettävissä olevat häviö- tai viivekynnykset pidemmän aikaa.
Isäntä- / orja-anturit
Suorita lisää SmokePing-solmuja orjina etäisissä tarkkailupisteissä ja yhdistä niiden tulokset pääkäyttöliittymässä monipaikkaseurantaa varten.
Pitkäaikainen säilytys
Round-robin RRD-tietokannat ylläpitävät päivittäisiä, viikoittaisia, kuukausittaisia ja vuosittaisia näkymiä tasaisella levynkäytöllä, mikä on ihanteellista pitkäaikaisten heikkenemisten havaitsemiseen.
SmokePing – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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