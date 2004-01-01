Ota eKuiper käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt SQL- ja sääntömoottori reaaliaikaiseen virta-analytiikkaan IoT-datan reunalla.
eKuiper – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
eKuiper – mitä sillä voi rakentaa?
LF Edge eKuiper on Linux Foundation Edgen projekti, joka tuo reaaliaikaisen virtojen käsittelyn ja sääntöpohjaisen analytiikan resurssirajoitteisiin reunalaitteisiin. Vain noin 10 Mt:n kokoisena se vastaanottaa tietoa MQTT-välittäjiltä, HTTP-päätepisteistä, Kafkasta, tiedostolähteistä ja kymmenistä muista protokollista, ja muuntaa sen lennossa tutulla SQL-syntaksilla tai visuaalisella vedä ja pudota -sääntöeditorilla.
eKuiperin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan IoT-analytiikkaputkesta – anturitiedot, liiketoimintasäännöt ja koneoppimispäätelmät pysyvät omistamassasi infrastruktuurissa ilman viestikohtaisia pilvimaksuja ja ilman ylävirran riippuvuuksia. Tämä malli sisältää eKuiper-moottorin ja virallisen verkkopohjaisen hallintakäyttöliittymän visuaalista virtojen ja sääntöjen luomista varten.
eKuiper – tärkeimmät ominaisuudet
SQL-virtojen käsittely
Suodata, yhdistä, liitä ja muunna reaaliaikaisia IoT-virtoja käyttämällä ANSI SQL -syntaksia sen sijaan, että kirjoittaisit mukautettua Go- tai Java-koodia.
Visuaalinen sääntöjen hallinta
Mukana toimitettu verkkokonsoli mahdollistaa virtojen, sääntöjen ja tietoputkien rakentamisen vedä ja pudota -graafisen editorin avulla koskematta määritystiedostoihin.
MQTT- ja Kafka-natiivi
Ensiluokkaiset liittimet MQTT:lle, Kafkalle, EdgeX:lle, Pulsarille, HTTP:lle, Redisille ja InfluxDB:lle tekevät teollisuusanturien ja viestinvälittäjien kytkemisestä suoraviivaista.
ML-päättely reunalla
Upota TensorFlow Lite- ja ONNX-mallit suoraan SQL-kyselyjen sisään suorittaaksesi poikkeamien havaitsemista ja luokittelua suoratoistettavasta anturidatasta.
Pieni reunalaitteen jalanjälki
Moottori käy noin 10 Mt muistissa, joten se voidaan ottaa mukavasti käyttöön kevyillä VPS-palvelinpaketeilla muiden sovellusten rinnalla.
Liitännäislaajennettavuus
Laajenna eKuiperia mukautetuilla Go-, Python- tai siirrettävillä liitännäisillä lisätäksesi omia lähteitä, kohteita ja SQL-funktioita, jotka on räätälöity työkuormaasi.
eKuiper – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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