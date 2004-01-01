LF Edge eKuiper on Linux Foundation Edgen projekti, joka tuo reaaliaikaisen virtojen käsittelyn ja sääntöpohjaisen analytiikan resurssirajoitteisiin reunalaitteisiin. Vain noin 10 Mt:n kokoisena se vastaanottaa tietoa MQTT-välittäjiltä, HTTP-päätepisteistä, Kafkasta, tiedostolähteistä ja kymmenistä muista protokollista, ja muuntaa sen lennossa tutulla SQL-syntaksilla tai visuaalisella vedä ja pudota -sääntöeditorilla.

eKuiperin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan IoT-analytiikkaputkesta – anturitiedot, liiketoimintasäännöt ja koneoppimispäätelmät pysyvät omistamassasi infrastruktuurissa ilman viestikohtaisia pilvimaksuja ja ilman ylävirran riippuvuuksia. Tämä malli sisältää eKuiper-moottorin ja virallisen verkkopohjaisen hallintakäyttöliittymän visuaalista virtojen ja sääntöjen luomista varten.