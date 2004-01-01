Ota NextChat käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity tekoälykeskustelukäyttöliittymä, joka tukee OpenAI:ta, Claudea, Geminiä ja yli 20 palveluntarjoajaa yhden hiotun käyttöliittymän kautta.
NextChat – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
NextChat – mitä sillä voi rakentaa?
NextChat (aiemmin ChatGPT-Next-Web) on avoimen lähdekoodin chat-käyttöliittymä yli 88 000 GitHub-tähdellä — saatavilla olevista itse isännöidyistä tekoälychat-asiakasohjelmista eniten tähditetty. Se yhdistää OpenAI:hin, Anthropic Claudeen, Google Geminiin, DeepSeekiin ja kymmeniin muihin palveluntarjoajiin, antaen sinun keskustella minkä tahansa LLM:n kanssa yhdenmukaisen käyttöliittymän kautta ilman, että sinun tarvitsee vaihdella hallintapaneelien välillä tai maksaa kolmannen osapuolen käärepalvelusta.
NextChatin itse isännöinti pitää API-avaimesi ja keskusteluhistoriasi yksityisinä. Pääsy voidaan lukita salasanakoodilla, ja kaikki chat-tiedot tallennetaan käyttäjän selaimeen — hallittavaa tietokantaa tai palvelinpuolen tietojen säilytystä ei ole.
NextChat – tärkeimmät ominaisuudet
Monitoimittajatuki
Yhdistä OpenAI:hin, Anthropic Claudeen, Google Geminiin, DeepSeekiin, Azure OpenAI:hin ja yli 20 muuhun palveluntarjoajaan yhdestä käyttöliittymästä ilman työkalujen vaihtamista.
Sisäänrakennettu kehote kirjasto
Satoja valmiita järjestelmäkehotteita kirjoittamiseen, koodaukseen, analysointiin ja kääntämiseen — tai luo ja tallenna omia mukautettuja malleja.
Pääsykoodin suojaus
Rajoita instanssisi käyttöä salasanakoodilla, mikä estää API-avainten luvattoman käytön, kun ne on otettu käyttöön julkisesti.
Tietokantaa ei tarvita
Kaikki keskustelut tallennetaan käyttäjän selaimeen — palvelin pysyy tilattomana, mikä tekee käyttöönotosta ja ylläpidosta minimaalista.
Markdown ja koodin renderöinti
Vastaukset renderöidään täydellä Markdown-tuella, mukaan lukien syntaksikorostetut koodilohkot, taulukot, LaTeX-matematiikka ja sisäinen HTML.
MCP-liitännäistuki
Ota käyttöön Model Context Protocol (MCP) laajentaaksesi avustajaa ulkoisilla työkaluilla, tiedostojen käyttöoikeudella ja mukautetuilla integraatioilla.
NextChat – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.