NextChat (aiemmin ChatGPT-Next-Web) on avoimen lähdekoodin chat-käyttöliittymä yli 88 000 GitHub-tähdellä — saatavilla olevista itse isännöidyistä tekoälychat-asiakasohjelmista eniten tähditetty. Se yhdistää OpenAI:hin, Anthropic Claudeen, Google Geminiin, DeepSeekiin ja kymmeniin muihin palveluntarjoajiin, antaen sinun keskustella minkä tahansa LLM:n kanssa yhdenmukaisen käyttöliittymän kautta ilman, että sinun tarvitsee vaihdella hallintapaneelien välillä tai maksaa kolmannen osapuolen käärepalvelusta.

NextChatin itse isännöinti pitää API-avaimesi ja keskusteluhistoriasi yksityisinä. Pääsy voidaan lukita salasanakoodilla, ja kaikki chat-tiedot tallennetaan käyttäjän selaimeen — hallittavaa tietokantaa tai palvelinpuolen tietojen säilytystä ei ole.