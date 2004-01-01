Zammad on täysin avoimen lähdekoodin helpdesk- ja asiakastukijärjestelmä, joka yhdistää sähköposti-, chat-, puhelin-, Twitter-, Facebook- ja Telegram-keskustelut yhteen tikettijonoon. Asiakaspalvelijat työskentelevät yhdestä postilaatikosta, kun taas asiakkaat tavoittavat sinut haluamallaan kanavalla, ja jokainen vuorovaikutus kirjataan yhtenäiseen asiakasprofiiliin täydellisen tarkastushistorian kera.

Zammadin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää asiakastiedot, keskustelujen litteroinnit ja SLA-mittarit hallinnassasi ilman agenttikohtaisia lisenssimaksuja. Alusta skaalautuu yhden hengen tukipisteestä monitiimiseen toimintaan mukautetuilla työnkuluilla, tietokanta-artikkeleilla ja ajanseurannalla.