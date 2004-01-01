Asenna Zammad yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin helpdesk- ja asiakastukialusta, joka muuttaa sähköpostin, chatin ja sosiaalisen median kanavat yhdeksi tikettityönkuluksi.
Zammad – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Zammad – mitä sillä voi rakentaa?
Zammad on täysin avoimen lähdekoodin helpdesk- ja asiakastukijärjestelmä, joka yhdistää sähköposti-, chat-, puhelin-, Twitter-, Facebook- ja Telegram-keskustelut yhteen tikettijonoon. Asiakaspalvelijat työskentelevät yhdestä postilaatikosta, kun taas asiakkaat tavoittavat sinut haluamallaan kanavalla, ja jokainen vuorovaikutus kirjataan yhtenäiseen asiakasprofiiliin täydellisen tarkastushistorian kera.
Zammadin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää asiakastiedot, keskustelujen litteroinnit ja SLA-mittarit hallinnassasi ilman agenttikohtaisia lisenssimaksuja. Alusta skaalautuu yhden hengen tukipisteestä monitiimiseen toimintaan mukautetuilla työnkuluilla, tietokanta-artikkeleilla ja ajanseurannalla.
Zammad – tärkeimmät ominaisuudet
Monikanavainen postilaatikko
Vedä tikettejä sähköpostista, verkkokeskustelusta, Telegramista, Twitteristä, Facebookista ja puhelimesta yhteen jonoon, jotta asiakaspalvelijoiden ei tarvitse vaihdella työkalujen välillä.
SLA ja eskalaatio
Määritä vastaus- ja ratkaisutavoitteet asiakkaan tai tiketin tyypin mukaan, automaattisilla eskalaatioilla määräaikojen ylittyessä.
Tietopankki
Julkaise julkisia ja sisäisiä artikkeleita monikielisellä tuella vähentääksesi toistuvia tikettejä ja perehdyttääksesi uusia agentteja nopeammin.
Koko tekstin haku
Elasticsearch-pohjainen haku kaikista lipuista, artikkeleista ja asiakastiedoista palauttaa tulokset millisekunneissa jopa suuressa mittakaavassa.
Mukautetut työnkulut
Luo trigger-pohjaisia automaatioita ja ajastettuja töitä, jotka ohjaavat tikettejä, lähettävät vastauksia ja päivittävät kenttiä ilman koodin kirjoittamista.
REST API ja webhooks
Integroi Zammad CRM-järjestelmiin, valvontatyökaluihin ja chatboteihin kattavan REST API:n ja lähtevien webhookien avulla.
Zammad – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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