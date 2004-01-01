Asenna Erugo yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity tiedostonjakelualusta käyttäjäystävällisillä jakolinkeillä, salasanasuojauksella, vanhenemisen hallinnalla ja mukautetulla brändäyksellä.
Erugo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Erugo – mitä sillä voi rakentaa?
Erugo on itse isännöity tiedostonjakamisalusta, joka on rakennettu Laravelin ja Vue.js:n päälle ja jonka avulla voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja turvallisesti luottamatta pilvitallennuspalveluihin. Jaot käyttävät ihmisystävällisiä URL-osoitteita satunnaisten tunnusten sijaan, ja jokainen siirto voidaan suojata salasanalla, rajoittaa latausmäärällä tai asettaa vanhenemaan automaattisesti tietyn päivämäärän tai aikarajan jälkeen.
Toisin kuin tilauspohjaiset pilvipalvelut, Erugo tallentaa kaikki tiedostot omalle VPS-palvelimellesi ilman hinnoittelutason asettamia tallennusrajoituksia. Käänteinen jakamistoiminto antaa vieraiden ladata tiedostoja suoraan palvelimellesi kertakäyttöisen kutsulinkin kautta, ja mukautettava brändäys saa käyttöliittymän vastaamaan organisaatiosi tai henkilökohtaisen verkkotunnuksesi ilmettä.
Erugo – tärkeimmät ominaisuudet
Käyttäjäystävälliset jakolinkit
Jaot käyttävät luettavia, mieleenpainuvia URL-osoitteita satunnaisten tunnusten sijaan, mikä helpottaa linkkien viestimistä suullisesti tai kirjallisesti.
Salasanan ja vanhenemisen hallinta
Suojaa mikä tahansa jako salasanalla, aseta suurin latausmäärä tai ajoita automaattinen vanheneminen, jotta tiedostot eivät pysy saatavilla loputtomiin.
Kumoa jakamislataukset
Luo vain lataamiseen tarkoitettu kutsulinkki, jotta vieraat voivat lähettää tiedostoja suoraan palvelimellesi ilman tiliä tai pääsyä hallintapaneeliin.
Sähköposti-ilmoitukset
Vastaanota ilmoituksia, kun jako ladataan tai kun vieras suorittaa käänteisen jaon latauksen, ilman manuaalista tarkistusta.
Mukautettu brändäys ja teemat
Mukauta logoja, taustoja ja väriteemoja niin, että tiedostojen jakamisen käyttöliittymä vastaa organisaatiosi tai henkilökohtaista brändiäsi.
Erugo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.