Erugo on itse isännöity tiedostonjakamisalusta, joka on rakennettu Laravelin ja Vue.js:n päälle ja jonka avulla voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja turvallisesti luottamatta pilvitallennuspalveluihin. Jaot käyttävät ihmisystävällisiä URL-osoitteita satunnaisten tunnusten sijaan, ja jokainen siirto voidaan suojata salasanalla, rajoittaa latausmäärällä tai asettaa vanhenemaan automaattisesti tietyn päivämäärän tai aikarajan jälkeen.

Toisin kuin tilauspohjaiset pilvipalvelut, Erugo tallentaa kaikki tiedostot omalle VPS-palvelimellesi ilman hinnoittelutason asettamia tallennusrajoituksia. Käänteinen jakamistoiminto antaa vieraiden ladata tiedostoja suoraan palvelimellesi kertakäyttöisen kutsulinkin kautta, ja mukautettava brändäys saa käyttöliittymän vastaamaan organisaatiosi tai henkilökohtaisen verkkotunnuksesi ilmettä.