Asenna ChartDB yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tietokantakaavioeditori, joka visualisoi välittömästi minkä tahansa skeeman yhdellä SQL-kyselyllä, eikä tallennettuja tunnistetietoja tarvita.
ChartDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ChartDB – mitä sillä voi rakentaa?
ChartDB on selainpohjainen tietokannan kaavioeditori, jonka avulla kehittäjät ja tietokanta-asiantuntijat voivat visualisoida minkä tahansa tietokantakaavion yhdistämättä työkalua suoraan tietokantaansa. Yksi "Smart Query" – SQL-lauseke, jonka suoritat omassa asiakasohjelmassasi – palauttaa kaavion metatiedot JSON-muodossa. Liitä se ChartDB:hen, ja se luo välittömästi täyden interaktiivisen ERD:n ilman tiliä, tallennettuja tunnuksia tai tietokannan salasanaa, jotka koskaan poistuisivat terminaalistasi.
Tekoälyllä toimiva DDL-vientitoiminto luo migraatioskriptejä tietokantojen murteiden välillä, mikä on hyödyllistä tiimeille, jotka suunnittelevat tietokantojen välisiä migraatioita tai dokumentoivat kaavion muutoksia tarkistusta varten. ChartDB:n itseisännöinti pitää kaikki kaaviotiedot omassa infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen pilvityökalun sijaan.
ChartDB – tärkeimmät ominaisuudet
Älykäs kyselytuonti
Liitä yksittäinen SQL-kyselyn tulos luodaksesi täydellisen ERD:n välittömästi — ei vaadi suoraa tietokantayhteyttä tai tallennettuja tunnistetietoja.
AI DDL-vienti
Luo SQL-migraatioskriptejä tietokantojen murteiden välillä, auttaen tiimejä suunnittelemaan tietokantojen välisiä migraatioita tai tuottamaan skeemadokumentaatiota.
10+ tietokantatuki
Toimii PostgreSQL:n, MySQL:n, SQL Serverin, MariaDB:n, SQLite:n, CockroachDB:n, ClickHousen, Supabasen ja muiden kanssa suoraan paketista.
Interaktiivinen editori
Annotoi, järjestele ja hienosäädä kaavioita vedä ja pudota -käyttöliittymällä, joka on suunniteltu monimutkaisille, usean taulukon skeemoille.
Useita vientimuotoja
Vie kaaviot SQL-, DBML-, JSON-, PNG-, JPG- tai SVG-muodossa dokumentointia, jakamista tai integrointia varten muiden työkalujen kanssa.
ChartDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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