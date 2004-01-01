ChartDB on selainpohjainen tietokannan kaavioeditori, jonka avulla kehittäjät ja tietokanta-asiantuntijat voivat visualisoida minkä tahansa tietokantakaavion yhdistämättä työkalua suoraan tietokantaansa. Yksi "Smart Query" – SQL-lauseke, jonka suoritat omassa asiakasohjelmassasi – palauttaa kaavion metatiedot JSON-muodossa. Liitä se ChartDB:hen, ja se luo välittömästi täyden interaktiivisen ERD:n ilman tiliä, tallennettuja tunnuksia tai tietokannan salasanaa, jotka koskaan poistuisivat terminaalistasi.

Tekoälyllä toimiva DDL-vientitoiminto luo migraatioskriptejä tietokantojen murteiden välillä, mikä on hyödyllistä tiimeille, jotka suunnittelevat tietokantojen välisiä migraatioita tai dokumentoivat kaavion muutoksia tarkistusta varten. ChartDB:n itseisännöinti pitää kaikki kaaviotiedot omassa infrastruktuurissasi kolmannen osapuolen pilvityökalun sijaan.